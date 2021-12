178 Bottroper Schüler sind aktuell von Corona betroffen

An 25 Schulen in Bottrop gibt es aktuell positive Corona-Fälle (Symbolbild).

Bottrop. Gut eine Woche vor Start der Weihnachtsferien registriert die Stadt Bottrop Corona-Fälle an 25 Schulen. Sie sind unterschiedlich stark betroffen.

Gut eine Woche vor dem Start der Weihnachtsferien registriert die Stadt Bottrop weiter zahlreiche Corona-Fälle an Schulen – samt dazugehöriger Quarantänen kurz vor den Feiertagen.

„Tagesaktuell sind in allen Schulformen derzeit 25 Schulen von positiven Fällen bei Schülerinnen und Schülern betroffen“, berichtete Schuldezernent Paul Ketzer am Mittwoch. „Die Gesamtzahl der insoweit betroffenen Schülerinnen und Schüler liegt heute bei 178.“ Die Fristen für die Quarantäne laufen seinen Angaben nach zu unterschiedlichen Terminen ab, „größtenteils aber noch vor Weihnachten“.

Corona: Es gibt auch Fall-Häufungen an Bottroper Schulen

Laut Paul Ketzer sind die Schulen in unterschiedlichem Maße betroffen, es gebe auch Häufungen. „Diese beziehen sich aber nicht auf einzelne Klassen, sondern sind über alle Jahrgangsstufen verteilt“, so der Schuldezernent.

Über die aktuelle Corona-Situation an den Bottroper Schulen unterrichtet Paul Ketzer jeweils den Schulausschuss, der am Dienstagnachmittag zur letzten Sitzung des Jahres zusammenkam. Die nächste Beratung des Gremiums ist im neuen Jahr am 3. Februar geplant.

