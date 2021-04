16-Jähriger bei Schlägerei in der Dorfmitte verletzt

Kirchhellen. Bei einer Schlägerei auf dem Parkplatz an der Schulze-Delitzsch-Straße ist Montag ein 16-Jähriger verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Montagabend auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Ecke Schulze-Delitzsch-Straße/Hauptstraße eine tätliche Auseinandersetzung beobachtet haben. Ein 16-Jähriger und ein 23-Jähriger aus Bottrop wurden dort nach eigenen Angaben, gegen 18.40 Uhr, plötzlich von zwei unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen. Anschließend rannten die Täter weg. Beschreibung: Einer war vollständig tätowiert, auch im Gesicht, etwa 40 bis 50 Jahre alt, bekleidet mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen Jogginghose. Der zweite Angreifer war etwa 35 bis 45 Jahre alt, ebenfalls bekleidet mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen Jogginghose.

Der 16-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt, zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei prüft auch, ob die Tat in Zusammenhang stehen könnte mit Gruppen von nicht nur jungen Leuten, über die es in den letzten Wochen Beschwerden wegen Belästigungen und Pöbeleien gegeben hatte. Zudem gilt der Parkplatz als Treffpunkt für Besitzer und Bewunderer von PS-starken Autos. Zuletzt hatte die Polizei deshalb regelmäßig Beamte zu Streifenfahrten in die Dorfmitte geschickt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0800/2361 111 zu melden.