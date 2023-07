13 Bottroper Gärten beim Landeswettbewerb – Abstimmen jetzt!

Naturnahe Gartenanlagen sind beim Wettbewerb gefragt. Auch Kleingärten konnten teilnehmen. Hier im Bild ein Biotop in der Kleingartenanlage In der Bräuke in Kirchhellen. Am Landeswettbewerb des Heimatministeriums beteiligen sich 13 Bottroper Gärten.

Bottrop. 13 Bottroperinnen und Bottroper nehmen mit ihren Gärten am Wettbewerb „Schönster Garten in NRW“ teil. So lange kann man noch per Klick abstimmen.

Auch Bottroperinnen und Bottroper beteiligten sich am Wettbewerb „Schönster Garten in NRW“. Das NRW-Heimatministerium hatte dazu aufgerufen, sich an dem Wettbewerb um den schönsten naturnahen Garten in NRW zu beteiligen.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier für den kostenlosen WAZ-Newsletter anmelden ! +++

Den Gewinnern winken Geldpreise, um damit ihren Garten weiter zu verschönen. 13 Hobbygärtner aus Bottrop sind der Aufforderung gefolgt und haben fünf Fotos von ihrem Garten eingereicht sowie die Erklärung, warum der Garten ihrer Meinung nach der schönste in NRW ist.

Bürger entscheiden per Klick – Keine Fachjury

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nicht durch eine Fachjury, sondern wer die meisten Klicks bekommt. Wäre es nicht toll, wenn ein Bottroper Garten gewinnt? Alle Bottroperinnen und Bottroper können sich beteiligen und bis zum 10. August abstimmen. Über folgenden Link gelangt man zur Online-Abstimmung über den schönsten Garten in NRW, zu den einzelnen Gärten gelangt über den Button „Zur Abstimmung“: www.mhkbd.nrw/schoenstergarten-nrw.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop