Verkehrsunfall 10.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall in Bottrop

Bottrop. In Höhe der A2-Auffahrt prallt ein Bottroper Autofahrer an der Ampel auf den vor ihm fahrenden Wagen - und zwar kurz nach dem Anfahren.

Bei einem Auffahrunfall auf der Kirchhellener Straße in Bottrop ist am Dienstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Verletzte gab es nicht, berichtet die Polizei.

Das ist passiert: Ein Autofahrer (39) aus Bottrop ist gegen 14.40 Uhr in Höhe der A2-Auffahrt kurz nach dem Anfahren an der Ampel auf das Auto einer Frau (48) aus Bottrop geprallt. Sie war mit ihrem Wagen vor dem 39-Jährigen unterwegs.

Der genaue Unfallhergang wird laut Polizei noch ermittelt. Das Auto des 39-Jährigen musste abgeschleppt werden.

