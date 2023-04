1. Mai in Bottrop: DGB lädt zur Kundgebung und Diskussion

Bottrop. „Ungebrochen solidarisch“ heißt das Motto. Was auf der Bottroper Gastromeile geplant ist, und warum die DGB aktuelle Streiks für richtig hält.

„Ungebrochen solidarisch“ lautet der diesjährige Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum 1. Mai. Auch in Bottrop will die Gewerkschaft am Tag der Arbeit ein Zeichen setzen. Aktuelle Krisen wie Ukrainekrieg, Klimawandel, Energiepreise und Inflation bewegen die Menschen.

Und es gibt noch mehr Themen. „Kinderarmut ist ein Problem in Bottrop“, sagt Suzann Dräther, Vorsitzende des DGB in Bottrop. „Und wir dürfen Altersarmut nicht vergessen, insbesondere bei den Frauen.“ Auch die Innenstadt ist schon lange ein Brennpunkt, der Leerstand allgegenwärtig. „Es muss eine Lösung für das Hansa-Center und für das Karstadt-Haus her. Es kann nicht sein, dass die Stadt nur belebt ist, wenn Markt ist“, meint Suzann Dräther. Mit folgendem Satz spricht sie gefühlt vielen Bürgerinnen und Bürgern momentan aus der Seele. „Die Innenstadt ist zurzeit nicht lebenswert.“

Die Gewerkschaften bestimmten zuletzt die Schlagzeilen. Aktuell wurde von Verdi für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen eine Tarifeinigung erzielt. Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) dauern derweil an.

„Nur gemeinsam sind wir stark“, sagt Mark Rosendahl, DGB-Geschäftsführer der Region Emscher-Lippe. Er weiß aber auch, dass die Gewerkschaften bei jüngeren Streiks in der Vergangenheit sich nicht immer Freunde gemacht haben.

DGB: „Streik ist die einzige Waffe, die wir haben.“

Eltern mit Kindern in Kindertagesstätten, die kurzfristig umdisponieren mussten, könnten ein Lied davon singen. Mark Rosendahl: „Ich glaube, dass die meisten es verstehen. Wie sollen wir denn ansonsten unsere Forderungen durchsetzen, wenn wir nicht streiken? Das ist die einzige Waffe, die wir haben. Nur Argumente sind zu wenig.“ Ihm und Dräther brennt noch ein Thema auf den Nägeln. „Die NRW-Landesregierung muss endlich die Entschuldung der Kommunen vorantreiben“, finden sie. Schon bei der Vorgängerregierung des früheren Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) habe das Thema „auf dem Tisch gelegen“ und „schrecklich vernachlässigt“.

„Wir lassen unsere Mitglieder nicht im Stich“, sagt Mark Rosendahl. Das Treffen beginnt am 1. Mai um 10.15 Uhr auf dem Berliner Platz. Dann folgt um 10.45 Uhr der Demonstrationszug von dort hinüber auf die Gladbecker Straße. Um 11 Uhr findet die Kundgebung mit Diskussion auf der Gambrinus-Bühne an der Gastromeile statt. Kurze Statements halten Oberbürgermeister Bernd Tischler und Dörte Schall, stellvertretende Vorsitzende der SPD in NRW.

Vertreter aus Bottroper Betrieben schildern ihre Situation

„Wir haben das Format ein wenig geändert. Wir wollen es offener gestalten“, sagt Suzann Dräther. Neben den Statements sollen diesmal auf der Bühne auch Vertreterinnen und Vertreter aus Bottroper Betrieben zu Wort kommen. Suzann Dräther wird an sie Fragen stellen. „Sie sollen die Situation in ihren Betrieben schildern und Probleme darstellen“, so die Vorsitzende des DGB in Bottrop. Inhaltlich soll es auch darum gehen „Was kann, was sollte und was muss Politik machen“.

Anschließend wird auf der Gastromeile ein Familienfest gefeiert – mit Livemusik von „Mr. Take off & Friends“. „Für Kinder haben wir eine Hüpfburg“, sagt Hans Hampel, DGB-Organisationssekretär. Dazu gibt es Speisen, Getränke und Infostände der Gewerkschaften Verdi, IGBCE und IG Metall.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop