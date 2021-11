Passanten in Bochum wurden von falschen Polizisten auf der Straße attackiert. Nun werden Zeugen gesucht.

Zeugen gesucht Falsche Polizeibeamte bedrohen Passanten in Bochum

Bochum. Die Polizei Bochum sucht Zeugen: Zweimal gaben sich Kriminelle als Polizisten aus und bedrohten Passanten in Altenbochum und Wiemelhausen.

Gleich zweimal gaben sich in Bochum in der Nacht von Samstag (20. November) auf Sonntag (21. November) Kriminelle als Polizeibeamte aus. Nun sucht die Kripo Zeugen.

Gegen 1.30 Uhr sprachen vier Unbekannte eine 21-Jährige und einen 44-Jährigen in Altenbochum im Bereich Glockengarten/ Rombergstraße an. Die Täter gaben sich als Polizisten aus, hielten den Mann und die Frau aus Bochum gewaltsam fest und durchsuchten sie. Mit ihrer Beute - Portemonnaie und Bargeld - entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Portemonnaie und Bargeld in Bochum erbeutet

Bei den Tätern handelt es sich nach Zeugenaussagen um drei Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 25 Jahren. Bei dem Vorfall wurde der 44-jährige Bochumer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich gegen 2.50 Uhr in Wiemelhausen in Höhe der Wasserstraße 144. Auch hier gaben sich Unbekannte als Polizeibeamte aus und nötigten zwei Männer aus Bochum, ihre Ausweise zu zeigen. Nach ihrer vermeintlichen Kontrolle entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Entwendet wurde den beiden Bochumern nichts.

Zeugenaussagen können telefonisch getätigt werden

Bei den Kriminellen handele es sich nach Zeugenaussagen um eine Frau und zwei Männer.

Ob die beiden Taten zusammenhängen, wird jetzt ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

