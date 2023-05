Die Feuerwehr Bochum ist am Freitagabend zu einem Brand in Langendreer ausgerückt. Eine Trennwand ist zerstört worden.

Feuerwehr Zwei Wohnungen in Bochum nach Verpuffung unbewohnbar

Bochum. Nach einer Verpuffung sind zwei Wohnungen in Bochum-Langendreer unbewohnbar. Die Feuerwehr hat einen Verdacht, was die Ursache sein könnte.

Nach einem Brand in Bochum-Langendreer sind zwei Wohnungen vorerst nicht bewohnbar. Ein Anrufer hatte am Freitagabend gegen 18.20 Uhr die Feuerwehr alarmiert und ein Feuer gemeldet. Die Einsatzkräfte rückten zu dem Wohnhaus an der Straße Hohe Eiche aus, konnten aber zunächst keinen Brand feststellen.

Die Feuerwehrleute betraten die betroffene Wohnung durch die offen stehende Tür. Dort fanden sie den Mieter, der den Brand offenbar bereits selbst gelöscht hatte. Dabei hatte er sich allerdings Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation und einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht.

Brand in Bochum-Langendreer: Feuerwehr verdächtigt zerborstene Gasdose

Mithilfe von Wärmebildkameras kontrollierten die Feuerwehrleute die Wohnung und entlüfteten sie. Dabei stellten sie fest, dass eine „Trennwand zwischen zwei Wohnungen durch eine Verpuffung zerstört wurde“, heißt es in einer Mittelung der Feuerwehr. „Als Ursache für die Verpuffung könnte eine vorgefundene, zerborstene Gasdose verantwortlich sein“, mutmaßen die Einsatzkräfte.

Die Mieterin der benachbarten Wohnung war laut Feuerwehr zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht zuhause. Sie werde „fürs erste anderweitig untergebracht“. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (mein)

