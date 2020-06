Zwei Verletzte nach schwerem Unfall in Wattenscheid

Bochum. Bei einem schweren Unfall in Bochum-Wattenscheid wurden zwei Auto-Insassen leicht verletzt. Es hätte aber viel schlimmer ausgehen können.

Das Foto dieses Verkehrsunfalls lässt Schlimmes erahnen. Schwer verletzt wurde aber niemand.

Laut Polizei bog am Montag (22.) gegen 5.50 Uhr auf der Hüller Straße in Wattenscheid ein 77-jähriger mit seinem Kleinwagen von einem Parkstreifen in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er den Pkw einer Frau (57), die auf der Hüller Straße in Richtung Norden fuhr.

Fahrrad samt Anhänger wurde auf die Straße in Bochum geschleudert

Nach dem Zusammenstoß drehte sich das Auto des Seniors um 90 Grad und kollidierte mit einem Baum. Die Bochumerin kam von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und stieß mit dem Wagen gegen eine Straßenlaterne. Durch den Aufprall wird das dort abgestellte Fahrrad samt Anhänger auf die Straße geschleudert.

Beide Auto-Insassen wurden leicht verletzt. Rettungssanitäter brachten sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Geschätzter Sachschaden: circa 8600 Euro.