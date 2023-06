Zwei Verkehrsunfälle: Autofahrer und Radfahrerin flüchten

Um zwei Verkehrsunfälle mit Fahrerfluchten musste sich die Polizei Bochum am Wochenende kümmern (Symbolbild).

Bochum. Zwei Unfälle mit Fahrerfluchten sind in Bochum passiert. In einem Fall wurden Fahrgäste eines Linienbusses verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu zwei Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht ist es am Wochenende in Bochum gekommen. Dabei wurden nach Auskunft der Polizei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt.

Autofahrer fährt nach Kollision mit Linienbus einfach weiter

Der erste Unfall hat sich am Freitagnachmittag, 16. Juni, auf der Markstraße in Wiemelhausen ereignet. Nach bisherigem Kenntnisstand sind gegen 15.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Linienbus und ein passierender Pkw auf Höhe der Bushaltestelle „Gesamtschule“ zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt auf der Markstraße in Fahrtrichtung Königsallee unterwegs.

Wegen des Zusammenpralls musste der 47-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, wobei zwei männliche Fahrgäste (35 und 65, beide aus Bochum) zu Boden stürzten und leicht verletzt wurden. Trotz des Zusammenstoßes hat der unbekannte Pkw-Fahrer seine Fahrt fortgesetzt und den Unfallort verlassen.

Radfahrerin fährt Fußgänger an und setzt Fahrt einfach fort

Zu einem zweiten Unfall ist es am Samstagabend, 17. Juni, in Altenbochum gekommen. Dabei wurde gegen 21 Uhr ein 40-jähriger Fußgänger aus Bochum beim Verlassen eines Restaurants auf Höhe der Wittener Straße 251 von einer unbekannten Radfahrerin auf dem Bürgersteig angefahren und leicht verletzt.

Die Frau hat ihre Fahrt in Richtung Bochum-Zentrum fortgesetzt und wird so beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, auffällig groß, bekleidet mit einem Fahrradhelm, einer langen Sommerhose, einem schwarzen T-Shirt und unterwegs mit einem Damenrad.

Das Verkehrskommissariat bittet die flüchtigen Unfallbeteiligten sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234/ 909 52 06 zu melden.

