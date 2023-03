Zwei Urgesteine aus dem Bezirk Bochum-Nord nehmen Abschied

Bochum-Nord. Günter Krethke, Bezirksverwaltungsstellenleiter, geht in den Ruhestand. Friedel-Donschen (UWG:Freie Bürger) verlässt den Bezirk Bochum-Nord.

Zwei „alte Hasen“ der Politik im Bochumer Norden nehmen Abschied Ende März: Bezirksverwaltungsstellenleiter Günter Krethke und Friedel Donschen, Fraktion UWG:Freie Bürger.

Günter Krethke war fast 49 Jahre für die Stadt Bochum tätig. „Die 50 Jahre wollte ich bewusst nicht voll machen.“ 35 Jahre davon arbeitete er in der Bezirksverwaltungsstelle Nord, die er die letzten zehn Jahre leitete. „Eine Tätigkeit, die mir immer Spaß gemacht hat, in der ich viele Menschen treffen durfte, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter der Verwaltung und Politiker.“

Günter Krethke geht auch mit einem weinenden Auge

Anlass für ihn, in den Ruhestand zu gehen: Krethke wird in diesen Tagen 65 Jahre alt. Dabei geht er inzwischen auch mit einem weinenden Auge: „Der Job gehört zu den schönsten Aufgaben bei der Stadt Bochum. Je näher der Termin rückt, desto unheimlicher wird er für mich: Man versinkt in der Bedeutungslosigkeit.“

Bezirksbürgermeister Henry Donner (SPD) lobt den scheidenden Verwaltungsstellenleiter: „Er besitzt viel Sachverstand, es war immer eine schöne Zusammenarbeit. Günter Krethke beherrscht vorzüglich den ,kleinen Dienstweg’.“

Einen Nachfolger gibt es noch nicht: Die Stelle wird neu ausgeschrieben. „Bis dahin wird es eine Ringvertretung aus anderen Bezirken geben, wie etwa Björn Sperber, Leiter der Bezirksverwaltungsstelle Bochum-Mitte.

Hans-Friedel Donschen von der UWG:Freie Bürger verlässt den Bezirk Nord. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Friedel Donschen will Jüngeren das Feld überlassen

Hans-Friedel Donschen (81) von der Wählergemeinschaft UWG:Freie Bürger will „nun den Jüngeren das Feld überlassen“. Vor 24 Jahren kam er in den Bezirk Nord, musste nach eigenen Angaben ins kalte Wasser springen. Dabei hätten es ihm die „Alten“ nicht immer leicht gemacht. „Das hat sich alles sehr positiv geändert. Es gibt hier ein gutes Miteinander. Wenn ich aus anderen Bezirksvertretungen höre, wie sich die Mitglieder beharken – das gibt es hier nicht. Unser Gremium ist zu einer Gemeinschaft gewachsen, es ist schon etwas Besonderes.“

Neben seinem Posten im Bezirk Mitte saß Donschen 22 Jahre im Sportausschuss. „Ich war auch Mitglied im Sozialausschuss, doch da wurde nur Geld herausgeschmissen“, sagt er in seiner gewohnt direkten Art.

Donschen kehrt dem Bezirk auch deshalb den Rücken, weil er die Wählergemeinschaft weiter unterstützen wolle: „Wir sind nicht so mitgliederstark, deshalb werde ich den Kollegen zur Seite stehen.“ Der Hiltroper war 15 Jahre lang Vorsitzender der DJK Hiltrop-Bergen und hat über diese Stadtteile Beiträge für die Buchreihe „Bochum entdecken“ verfasst.

