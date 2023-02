Zwei Trickdiebinnen bestehlen 92-jährige Bochumerin

Bochum. Erneut ist eine hochbetagte Frau aus Bochum Opfer von Trickdiebinnen geworden. Tatort war ihre eigene Wohnung.

Zwei Trickdiebinnen haben eine 92-jährige Bochumerin in ihrer Wohnung bestohlen.

Nach Polizeiangaben klingelten die beiden Unbekannten am Donnerstag gegen 15.15 Uhr bei der Seniorin an der Wiemelhauser Straße/Kampstraße in Wiemelhausen an. Eine Täterin stellte sich als vermeintliche Bekannte einer Nachbarin der 92-Jährigen vor und verschaffte sich unter falschem Vorwand Zugang in die Wohnung.

Während die Frau die 92-Jährige ablenkte, schlich sich eine zweite Täterin in die Räume und erbeutete Münzen und Schmuck. Nach 15 Minuten flüchteten die Diebinnen.

So werden die Diebinnen von der bestohlenen Seniorin beschrieben

Laut der Seniorin sprachen sie mit starkem Akzent (rumänisch oder polnisch). Eine der Frauen ist etwa 25 Jahre alt oder jünger und etwa 1,60 Meter groß. Sie hat ein rundes Gesicht und trug eine kurze, mittelblonde Bobfrisur.

Die zweite Frau ist etwa 45 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Sie hat kurze Haare mit blonden Strähnen und trug eine Tasche bei sich.

Hinweise an die Kripo: 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache).

