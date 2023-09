Zwei schwere Unfälle in Bochum mit Radfahrer und Fußgängerin

Bochum. Ein Radfahrer und eine Fußgängerin sind in Bochum bei Verkehrsunfällen schwer verletzt wurden. Beide kamen ins Krankenhaus.

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Dienstag (26.) in Bochum-Gerthe gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 13.25 Uhr an der Gerther Straße/Ecke Heinrichstraße. Die Ursache für den Sturz ist noch unbekannt, eine weitere Person war nicht beteiligt. Mit einem Rettungswagen wurde der Bochumer in ein Krankenhaus gebracht.

Autofahrer aus Bochum wurde nach eigener Aussage von der Sonne geblendet

Rund eine Stunde später wurde eine 31-jährige Fußgängerin in Bochum-Grumme schwer verletzt. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Bochum bog laut Polizei vom Stadionring auf die Gudrunstraße ab, wobei er nach eigener Aussage aufgrund der blendenden Sonne die Passantin, die die Fahrbahn überquerte, übersah. Die Bochumerin wurde ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Das Verkehrskommissariat hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

