Bochum. Der USB schließt zwei Sammelstellen für Grünschnitt in Bochum. Am Samstag kann man sie ein letztes Mal anfahren – dann erst im Frühjahr wieder.

Die Sammelstellen für Grünschnitt auf dem Parkplatz am Hallenfreibad im Südpark in Wattenscheid (Zufahrt über In der Mark) und an der Bergener Straße öffnen dieses Jahr zum letzten Mal am Samstag, 18. November. Auf allen anderen USB-Wertstoffhöfen bleibt die Abgabe von Grünschnitt ganzjährig weiter möglich. Dies teilt der Umwelt-Service Bochum (USB) mit.

Zwei Sammelstellen für Grünschnitt in Bochum öffnen ein letztes Mal

Die beiden Sammelstellen werden jedes Jahr in der Zeit von Frühjahr bis Herbst zusätzlich zu den sechs USB-Wertstoffhöfen geöffnet, die ganzjährig kostenlos Grünfälle annehmen. Der Parkplatz in Wattenscheid kann am Samstag noch einmal in der Zeit von 7.30 bis 15.30 Uhr angefahren werden, die Grünschnittsammelstelle an der Bergener Straße von 10 bis 15.30 Uhr.

Weitere Informationen auf www.usb-bochum.de .

