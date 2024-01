Zwei Raubüberfälle im Bochumer Stadtteil – auch mit Messer

Bochum Kurz hintereinander sind auf offener Straße in Bochum zwei Fußgängerinnen überfallen worden. Die Verbrechen ereigneten sich an derselben Straße.

Kurz hintereinander sind am Freitagmorgen in Bochum-Wiemelhausen zwei Menschen auf offener Straße überfallen worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde gegen 6.25 Uhr eine Schülerin (20) an der Bushaltestelle Glücksburger Straße (Fahrtrichtung Weitmar) von drei Unbekannten beleidigt, mit einem Messer und Pfefferspray bedroht und gezwungen, Geld und Wertsachen herazuszugeben. Eine Täterin entriss der Schülerin daraufhin die Handtasche und durchsuchte diese. Anschließend flüchtete das Trio zu Fuß.

So wird das Räubertrio von der Polizei Bochum beschrieben

Beschreibung der Täterin (hielt auch das Pfefferspray): 17 bis 18 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, schlanke Statur, Lippen- und Nasenpiercing, schulterlange schwarze Haare, schwarze Winterjacke.

Beschreibung des zweiten Täters: 17 bis 18 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, schlanke Statur, Brille, Gesicht mit einem Schal vermummt, blonde Haare, schwarze Winterjacke.

Der dritte Täter (hielt das Messer): 19 bis 20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlanke Statur, blonde Haare, hellblaue Winterjacke.

Alle drei sollen ein „osteuropäisches“ Erscheinungsbild“ haben.

76-jährige Seniorin wurde überfallen und ins Krankenhaus gebracht

Die zweite Überfall ereignete sich gegen 7.35 Uhr auf einem Gehweg einer Wohnanlage an der Glücksburger Straße. Dort wurde eine Seniorin (76) von zwei unbekannten Personen am Arm festgehalten und aufgefordert, ihr Geld herauszugeben. Bei einem Handgemenge wurde dem Opfer die Brille von der Nase gerissen und ihm Pfefferspray in die Augen gesprüht. Die Räuber flüchteten zu Fuß ohne Beute in Richtung Markstraße. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei verdächtige Personen, die unmittelbar vor der Tat von Zeugen in Tatortnähe gesehen wurden, werden wie folgt beschrieben: Die eine ist weiblich, 16 bis 18 Jahre alt, trug eine dunkle Jacke mit dunkler Kapuze auf dem Kopf, weiße Sneaker, helle, weit geschnittene Jeans.

Die andere Person ist männlich, ca. 16 bis 18 Jahre alt, trug eine dunkle Jacke mit dunkler Kapuze auf dem Kopf, weiße Sneaker, helle, weit geschnittene Jeans.

Hinweise ans Kriminalkommissariat unter 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache).

