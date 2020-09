Zwei Raubdelikte in Bochums Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Nach zwei Raubdelikten in der Bochumer Innenstadt am Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Täterbeschreibungen liegen bisher nicht vor. (Symbolbild)

Bochum. Nach zwei Raubdelikten in der Bochumer Innenstadt am Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Täterbeschreibungen liegen bisher nicht vor.

Nach zwei Raubdelikten in der Bochumer Innenstadt am vergangenen Wochenende sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen: Drei bislang unbekannte Männer haben am Samstag (19. September) gegen 23.30 Uhr einen 19-jährigen Bochumer auf der Arndtstraße attackiert und Bargeld gefordert. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung, so die Polizei.

Am frühen Sonntagmorgen (20. September, 3 Uhr) wurde auf dem Südring, kurz vor der Kreuzung zur Unistraße, ein weiteres Raubdelikt angezeigt. Ein unbekannter Tatverdächtiger griff einen 27-jährigen Bochumer an und flüchtete mit dessen mobilem Lautsprecher.

Raubdelikt in der Bochumer Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

In beiden Fällen liegt laut Polizei derzeit keine Beschreibung der Täter vor. Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zu den Vorfällen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich unter Tel. 0234/ 909-81 05 (außerhalb der Dienstzeit unter der Durchwahl: -44 41).

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.