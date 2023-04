Zwei Neueröffnungen im Ruhrpark Bochum: Gastro und Kosmetik

Im Ruhrpark in Bochum haben zwei neue Geschäfte eröffnet.

Bochum. Im Ruhrpark in Bochum gibt es zwei neue Geschäfte. Während in einem Kosmetik-Artikel verkauft werden, gibt es im anderen Säfte oder Bowls.

Zwei Neuheiten im Ruhrpark in Bochum: Im Einkaufszentrum in Harpen eröffnet eine Filiale von „Immergrün“, hier gibt es künftig Smoothies, frischgepresste Säfte, Wraps, Bowls und Salate. Außerdem gibt es einen neuen Kosmetikfachhandel namens „Jolifin“ mit einem Angebot rund um Nageldesign und -kosmetik.

Seit Mitte März hat „Jolifin“ nun geöffnet, auf der Fläche zwischen „Maisons du Monde“ und „Skechers“. Das Geschäft bietet rund 3500 verschiedenen Artikel für die Maniküre, darunter verschiedene UV-, Gel- und Nagellacke an.

Mitte März hat der Kosmetikfachhandel „Jolifin“ im Ruhrpark Bochum eröffnet. Foto: Ruhrpark

Zwei Neueröffnungen im Ruhrpark Bochum: Saftbar und Kosmetikfachhandel

In der Via Bartolo befindet sich nun die neue Saftbar von „Immergrün“. Die Einrichtung ist im Dschungel-Design gehalten, an sogenannten „Self Order Terminals“ können Besucherinnen und Besucher ihre Bestellung selbst aufgeben.

„Wir freuen uns immer wieder über neuen Zuwachs im Center“, sagt Center-Manager Lars Horn zu den Eröffnungen.

Im Ruhrpark in Bochum gibt es nun eine Filiale von „Immergrün“. Foto: Ruhrpark

