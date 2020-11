Zwei Menschen in Bochum am Wochenende an Covid-19 verstorben

Bochum. Zwei weitere Menschen starben am Wochenende an ihrer Covid-19-Infektion. Die Stadt meldet Corona-Ausbruch im Flüchtlingsheim „Am Nordbad“.

Am Wochenende (28./29.) sind zwei Bochumer an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Wie die Stadt mitteilt, starb am Samstag ein 79-jähriger Mann, der auf der Intensivstation des Augusta-Krankenhauses behandelt worden war. Ein 91-jähriger Mann aus Bochum, der in einem Herner Krankenhaus behandelt wurde, ist am Sonntag an seiner Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die Stadt meldet außerdem einen Corona-Ausbruch in der Flüchtlingsunterkunft „Am Nordbad“. Dort wurde eine Mutter und eines ihrer Kinder positiv auf das Virus getestet. Auch die anderen Mitglieder der insgesamt neunköpfigen Familie zeigten Symptome. Bei ihnen wird nun ebenfalls ein Abstrich vorgenommen. Laut Auskunft der Stadt ist zudem erforderlich, dass sämtliche Bewohner der Einrichtung auf dem Gelände getestet werden müssen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Bochum lag am Wochenende (Samstag: 108,9/ Sonntag: 113,1) deutlich günstiger als im Verlauf der letzten Wochen. Die Gesamtzahl der nachgewiesen Erkrankten seit März stieg auf insgesamt 5090 an. 4233 Personen gelten mittlerweile als genesen. Insgesamt sind 37 an Covid-19 erkrankte Personen daran gestorben. Weitere zehn Personen starben an einer anderen Ursache, waren aber zugleich mit dem Corona-Virus infiziert.

Aktuell sind in Bochum 810, das sind 46 Männer und Frauen weniger als am Vortag, nachgewiesen erkrankt. 82 (+5) werden im Krankenhaus, 21 (+1) auf einer Intensivstation behandelt. 2834 Personen müssen sich in häuslicher Quarantäne aufhalten.

