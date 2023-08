Kriminalität Zwei Männer nach Raubversuch am Hauptbahnhof Bochum gesucht

Bochum. Die Polizei sucht zwei Männer mit Fotos. Es soll sich um einen Verdächtigen und einen Geschädigten handeln. Tatort sei der Hauptbahnhof Bochum.

Mit richterlichen Beschlüssen veröffentlicht die Polizei zwei Fotos aus einem Handyvideo und fragt: Wer kennt die beiden Männer? In diesem besonderen Fall wird nicht nur der Tatverdächtige wegen gemeinschaftlichen versuchten Raubes am 11. Dezember 2022 in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gesucht; auch der bislang unbekannte Geschädigte wird gesucht und gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dieses Foto soll den Täter zeigen. Er wird auf zwischen 15 und 17 Jahre geschätzt. Foto: Polizei

Eine mindestens achtköpfige Gruppe junger Männer hatte das Opfer am 11. Dezember 2022 an einem U-Bahnsteig im Bochumer Hauptbahnhof umringt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Der auf dem Foto abgebildete Tatverdächtige schlug und trat auf ihn ein und drängte ihn vor eine Absperrung, so dass der Geschädigte nicht mehr flüchten konnte.

Bei dem Abgebildeten soll es sich um den Geschädigten handeln. Foto: Polizei

Währenddessen versuchte ein weiterer, bereits ermittelter Tatverdächtiger, ihm den Brustbeutel zu rauben. Die Fotos des gesuchten Tatverdächtigen und des Geschädigten sind im Fahndungsportal zu finden. Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

