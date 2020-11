Zwei Leichen in Wohnung in Bochum-Grumme entdeckt

Bochum. Zwei bisher unbekannte Personen sind am Mittwoch tot in einer Wohnung in Bochum entdeckt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In einem Wohnhaus in Bochum-Grumme sind am Mittwoch zwei Leichen entdeckt worden. Zum Hintergrund machte die Polizei am Abend keine Angaben, hieß es in der Leitstelle der Bochumer Polizei.

Gegen 14.40 Uhr waren die Polizei und ein Rettungswagen zu dem Haus in der Bergstraße gerufen worden. In einer Wohnung seien dann die beiden Leichen entdeckt worden. Laut Polizei war die Identität der beiden toten Personen am Abend noch nicht klar. Zur Todesursache gab es ebenfalls noch keine Einschätzungen. Laut ersten Eindrücken werde Fremdverschulden womöglich ausgeschlossen, hieß es auf Nachfrage. Die Ermittlungen laufen. (dae)

