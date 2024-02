Einbrüche in Bochum-Eppendorf: Die Täter schlugen die Scheibe einer Praxis ein. (Symbolbild)

Bochum-Eppendorf Zwei Einbrüche in einer Nacht? Jugendliche festgenommen

Bochum Anwohner meldeten den Einbruch in eine Praxis. Die Täter zerschlugen eine Scheibe – und könnten an einem zweiten Vorfall beteiligt sein.

Zwei Jugendliche wurden wegen des Verdachts auf zwei Einbrüche am Montagmorgen, 12. Februar, in Bochum-Eppendorf festgenommen. Bei der Polizei waren die mutmaßlichen Täter im Alter von 16 und 17 Jahren bereits aktenkundig.

Gegen 3.30 Uhr sollen die Tatverdächtigen in eine Praxis an der Holzstraße eingestiegen sein. Nach Angaben der Polizei Bochum meldeten Anwohner zwei Personen, die die Eingangstür eingeschlagen und sich so Zugang zum Innenraum der Praxis verschafft haben sollen. Das Duo sei im Anschluss zu Fuß geflüchtet. Bislang stehe nicht fest, ob sie etwas aus der der Praxis entwendet haben.

Polizei Bochum: Sind Verdächtige zuvor in ein Elektronikgeschäft eingebrochen

Kurze Zeit später nahm die Polizei Bochum die beiden Jugendlichen, die auf die Personenbeschreibungen zutreffen, in Gewahrsahm. Nun gilt es zu klären, ob die beiden Verdächtigen ebenfalls für einen Einbruch in ein Elektronikgeschäft, rund 30 Minuten zuvor, an der Ruhrstraße verantwortlich sind.

