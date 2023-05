Zwei Bochumer Professoren sind im Einsatz gegen Hirnschäden

Bochum. Das Thema Hirnschäden ist Alltag am Neuropsychologischen Therapie Centrum an der Ruhr-Uni Bochum. Mit welchen Fällen sie dort zu tun haben.

Wie sehr eine Hirnschädigung das Leben verändern kann, weiß Björn Wiesemann. Deshalb ist er Patient von Prof. Boris Suchan und Prof. Patrizia Thoma an der Ruhr-Universität Bochum. Beide sind Leiter des dortigen Neuropsychologische Therapie Centrums (NTC) und haben schon viele solcher Fälle behandelt.

Björn Wiesemann sucht Hilfe an der Ruhr-Universität Bochum

Einer ihrer Patienten ist Björn Wiesemann. Seit 2019 leidet der 54-Jährige an einer autoimmun vermittelten Störung des zentralen Nervensystems. Zwar hat er keine kognitiven Schäden, aber vor allem seine Reiz-Toleranz hat sich stark verändert. So kann Wiesemann nicht lange gewissen Situationen ausgesetzt sein, ohne das er eine Pause braucht. Große Menschenmassen oder hektische Orte vermeidet er. „Es fühlt sich manchmal so an, als würden unzählige kleine Ameisen unter meiner gesamten Kopfhaut herumkrabbeln“, beschreibt der ehemalige Journalist, der seit seiner Diagnose auch nicht mehr arbeiten kann. „Manchmal ist es so stark, dass ich dann nicht mal mehr schlafen kann.“

Björn Wiesemann (54) ist Patient des Neuropsychologischen Therapie Centrums an der Ruhr-Universität Bochum Foto: Alexander Luca Alan / WAZ Bochum

Für ihn sei die Erkrankung eine massive Umstellung gewesen. „Wie ein Fallbeil“, dass ihn aus seinem gewohnten Leben gerissen hat. „Ich musste lernen, die neue Situation akzeptieren zu können.“ Nachdem er schlecht zu hören begann und auch ohnmächtig wurde, ließ er sich untersuchen. Mehrere Monate lag er dann im St.-Josef-Hospital in Bochum. „Dort hat man alles versucht und mich nach Abschluss der stationären Behandlung an das NTC an der RUB überwiesen“, sagt Wiesemann. Seither ist er dort mit Unterbrechungen in Behandlung.

Nur selten wird „alles so wie vorher“

Beispiele von bekannten Personen mit solchen Schäden seien eher die Seltenheit, berichtet Boris Suchan und führt die wenigen bekannten Fälle an. Dazu gehören unter anderem Comedian Gaby Köster, Musiker Wolfgang Niedecken oder auch neuerdings Schauspieler Bruce Willis. Sie alle haben eine erworbene Hirnschädigung, die ihr Leben beeinträchtigt. „Es sind oft unsichtbare Krankheiten und bei jedem Fall individuell“, so der 57-Jährige.

Die Patienten wollen dann immer schnell eine Prognose auf die Heilungsaussichten, die es aber nicht gebe. „Einige Patienten kommen von ihren Ärzten zu uns und hoffen, dass wieder alles so wie vorher werden würde, aber das geht oft nicht. Wir helfen dann dabei, dass die Patienten ihre neue Lebenssituation akzeptieren“, erläutert die 43-Jährige.

„Neuropsychologische Psychologie“ an der RUB Im Neuropsychologische Therapie Centrum (NTC) an der Ruhr-Universität Bochum behandeln Prof. Boris Suchan, Prof. Patrizia Thoma und ihr Team erworbene Hirnerkrankungen und Schäden. Ihr Arbeitsfeld ist die „Neuropsychologische Psychologie“, die sich zwischen klassischer Neurologie und Psychologie einreiht. Dabei geht es um die Behandlung von Folgeschäden aus Schlaganfällen, Verkehrsunfällen oder auch entzündlichen Hirnerkrankungen, als auch die Begleitung auf psychologischer Ebene. Weitere Informationen gibt es unter www.np-ambulanz.de

RUB-Professoren: „Hirnschäden können alle treffen“

Betroffen von solchen Schäden sind aber nicht immer nur Erwachsene. „Alle Altersgruppen können betroffen sein, Jung und Alt zugleich“, erklärt Patrizia Thoma. Zwar verbinde man beispielsweise Schlaganfälle nicht mit Kindern, doch gebe es diese dort auch. Laut Thoma können diese sogar schon im Mutterleib auftreten.

Boris Suchan verweist darauf, wie individuell die Folgen bei jedem Patienten seien können. Deswegen unterscheidet sich die Behandlung immer. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Das Verarbeiten von gewissen Schicksalen ist auch für Thoma und Suchan nicht immer leicht. „Es gibt einzelne Geschichten, gerade bei Kindern, die einem schon nahe gehen“, so Thoma. Gerade wenn Patienten versterben, sei das besonders hart. Dem kann Suchan nur beipflichten, da er und auch seine Kollegin beide selbst Familie und Kinder haben. Trotzdem würden sie immer die professionelle Distanz wahren, um ihrer Arbeit auch nachgehen zu können.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum