Zwei Bochumer machen aus Ladenlokal ein „Lego-Wunderland“

Gründen einen Lego-Laden in Harpen (v.l.): Christian Maderwald (48) und Hans Salm (70). Hier kann jeder kostenlos spielen.

Bochum-Harpen. Lego-Fans eröffnen Lego-Werkstatt mit über 100 Kilo Material. In Bochum-Harpen können sich Kinder und Erwachsene nach Herzenslust austoben.

Ein „Lego-Wunderland“ erwartet die Besucherinnen und Besucher in der „Bunten-Steine-Werkstatt“ in Bochum-Harpen am Lütkendorpweg 12.

Über 100 Kilo Material liegen hier bereit, um verbaut zu werden. In der Werkstatt können sowohl Kinder ab fünf Jahren als auch Erwachsene ihrer Lego-Bau- und Spielleidenschaft nachgehen. Hinter der Idee stecken Christian Maderwald (48) und Hans Salm (70), die außerdem einen Verein gegründet haben, um dem Projekt einen Rahmen zu geben.

Hobby auf dem Dorffest in Bochum-Harpen präsentiert

„In der Pandemie gab es einen großen Lego-Hype. Wir wollen das hier als Treff etablieren“, sagt Maderwald, der privat nebenberuflich weltweit mit Lego-Steinen handelt und seine Leidenschaft schon im vergangenen Jahr auf dem Harpener Dorffest präsentiert hat. Nun hat er gemeinsam mit Sammler Hans Salm den Laden eröffnet.

Das rund 140 Quadratmeter große Ladenlokal mit fast ebenso großem Lager ist ab sofort immer montags (14-18 Uhr), freitags (17-21 Uhr) und samstags (14-18 Uhr) geöffnet sein. Willkommen sind alle Interessierten, das Angebot ist kostenlos.

Steine können gegen eine Spende mitgenommen werden

Die Leute können einfach vorbeikommen, sich eine Kiste nehmen und los bauen. Hier soll es um den Spaß gehen, nicht um Dogmatik“, erklärt Maderwald, der wie Salmen mit Rat und Tat zur Seite steht. Wer etwas Spektakuläres kreiert, darf sein Bauwerk anschließend in der Lego-Werkstatt ausstellen. Verkauft wird hier allerdings nichts. In Ausnahmefällen können aber Steine gegen eine Spende mitgenommen werden, sodass neues Material angeschafft werden kann.

Ein Jahr lang wird die Bunte-Steine-Werkstatt durch den Bochum-Fonds finanziert. Für die Zukunft gibt es einige Pläne, wie etwa Workshops. Der Verein „Bunte Steine“ würde seine Räume auch zur Verfügung stellen, wenn eine Schule oder ein Verein dort ein Lego-Projekt umsetzen will.

