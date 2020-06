Mit einem Krankenwagen wurden die Autofahrerinnen in Bochum ins Krankenhaus gefahren.

Verkehrsunfall Zwei Autofahrerinnen bei Kollision in Bochum schwer verletzt

Bochum. Zwei Autofahrerinnen sind auf der Königsallee schwer verletzt worden. Sie kollidierten auf einer Kreuzung. Eine soll über Rot gefahren sein.

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen sind in Bochum zwei Autofahrerinnen (29, 36) schwer verletzt wurden. Sie kamen stationär ins Krankenhaus.

Laut Polizei befuhr gegen 6.40 Uhr eine 29-jährige Hattingerin mit ihrem Wagen die Königsallee in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Markstraße kollidierte das Auto mit einem von rechts kommenden Pkw einer 36-jährigen Bochumerin, die zu diesem Zeitpunkt auf der Markstraße in Richtung Weitmar unterwegs war.

Über Rot in die Kreuzung gefahren

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die Bochumerin bei Rotlicht in die Kreuzung.

Beide Autos wurden abgeschleppt. Geschätzter Sachschaden: knapp 30.000 Euro. Die Unfallstelle war bis etwa 8.30 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat ermittelt.