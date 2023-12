Bochum Vermutlich verbotswidrig abgebogen ist ein Autofahrer in Bochum auf der Unistraße. Es kam zum Zusammenstoß mit einer herannahenden Bahn.

Beim Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn (U35) der Bogestra und einem Kleinwagen auf der Universitätsstraße in Bochum ist am Donnerstagmittag eine Person schwer verletzt worden. Die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw – Infos zum Geschlecht gab es zunächst keine – musste nach Angaben von Polizei und Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht werden.

U35-Fahrer erleidet beim Unfall einen Schock

Die Ursache für den Unfall ist nach Darstellung der Bogestra „ein verbotswidriges Abbiegen“ des Autos, das in Fahrtrichtung Querenburg unterwegs war. Bei der Polizei heißt es, nach ersten Erkenntnissen habe es den Versuch gegeben, zu wenden. Etwa auf Höhe der Hausnummer 108 (Polizeiwache) kam es dann zum Zusammenstoß mit einer Bahn der Campuslinie. Der Kleinwagen wurde dabei erheblich beschädigt. Erst gegen 16 Uhr konnte das Fahrzeug abgeschleppt werden.

Der Fahrer der Bahn hat nach Angaben der Bogestra einen Schock erlitten. Alle Fahrgäste seien, Stand jetzt, unverletzt geblieben.

Bogestra richtet Schienenersatzverkehr ein

Wegen des Unfalls kommt es bis zum Nachmtitag zu Einschränkungen auf der Campuslinie. In Fahrtrichtung Hustadt endet der Bahnverkehr am Bahnhof Wassestraße. In Fahrtrichtung Strünkede fährt die Bahn aktuell nur bis zur Brenscheder Straße. An dieser Stelle wird derzeit ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, ein Bus pendelt zwischen Wasserstraße und Brenscheder Straße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum