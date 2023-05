Zum 75. WAZ-Geburtstag gibt es jetzt einen Jubiläums-Film

Essen. Die WAZ wird 75: Der Film zum Jubiläum macht Halt an einigen Stationen der WAZ-Geschichte und gibt einen kleinen Ausblick auf die Zukunft.

Mit einem Film zum Jubiläum wird an die Herkunft der Funkemediengruppe erinnert und ein Ausblick auf die Zukunft gewagt. Zeitzeugen kommen zu Wort. Einige können sich noch an die Anfänge der WAZ vor 75 Jahren in Bochum erinnern. Auch historische Orte werden zum Leben erweckt und zeigen, dass sie noch einiges zu erzählen haben.

Warum zu Beginn Bleistifte so wertvoll waren

Wir hören etwa, was eine Ziegelmauer mit der Geschichte unserer Zeitung zu tun hat und warum die Reporter in den ersten Jahren in der Trümmerwelt des Ruhrgebiets auf ihre Bleistifte ganz besonders gut aufgepasst haben. Und schließlich zeigen wir in Bildern, warum an einen Umzug an die neue Adresse Jakob-Funke-Platz im Herzen Essen schließlich kein Weg vorbei geführt hat.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum