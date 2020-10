Zugvögel wie die Kraniche fliegen wieder über Bochum hinweg

Es ist wieder ein großes Naturspektakel, das sich zurzeit am Himmel über Bochum abspielt. Die ersten Zugvögel wie die Kraniche ziehen in ihr Winterquartier in Richtung Süden. Ihre trompetenhaften Rufe kündigen sie schon von weitem an.

Wie Miriam Kreimeyer vom Tierpark Bochum erläutert, kommen die Kraniche vor allem aus Skandinavien. Einige machen auch am Kemnader See und am Ümminger See oder auf großen Feldern Rast, bevor sie weiter nach Südeuropa oder Afrika fliegen.

Allerdings hätten die Zugvögel in Zeiten des Klimawandels nicht immer feste Routen, sagt Miriam Kreimeyer. Der Storch zum Beispiel trete die lange Reise in den Süden nicht mehr an, wenn er auch hierzulande aufgrund milder Witterung noch ausreichen Nahrung finde, ebenso der Star.

Kuckuck fliegt am frühestens in den Süden

Jetzt Mitte Oktober sei die normale Zeit, in der die Zugvögel übers Ruhrgebiet fliegen. Am frühesten unterwegs sei immer der Kuckuck, der schon im August aufbreche. Er komme auch als erstes wieder zurück.

Nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) verlässt sogar der größte Teil der in unseren Breiten heimischen Vogelarten in den Wintermonaten seine Reviere und zieht in wärmere Gegenden im Süden. Neben Störchen, Kuckucks, Kranichen sind auch Wespenbussard, Mauersegler, Rauchschwalbe, Brachvogel, Kiebitz, Singdrossel, Sumpfrohrsänger, Feldlerche, Fitis, Nachtigall und Hausrotschwanz typische Vertreter der Zugvögel. (B.Ki.)

