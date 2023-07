Zugewucherter Spielplatz: CDU Bochum fordert mehr Sorgfalt

Brennnesseln auf dem Spielplatz der MSA Siedlung in Bochum Hiltrop: Die CDU stellt nach der WAZ-Berichterstattung eine Anfrage im Rat.

Bochum. Die CDU Bochum reagiert auf den WAZ-Bericht über Wildwuchs auf dem Spielplatz in Hiltrop. Sie stellt im Rat eine Anfrage zu Kontrollen der Stadt. Sie fordert die Stadt zu einer Stellungnahme auf

Die CDU nimmt die Berichterstattung in der WAZ-Stadtteilausgabe über einen zugewucherten Spielplatz in Bochum-Hiltrop zum Anlass für eine Anfrage in der nächsten Ratssitzung.

„Es kann nicht sein, dass die Sträucher auf den städtischen Spielplätzen so unkontrolliert wachsen dürfen, dass sich Bürgerinnen und Bürger über zugewucherte Spielplätze beschweren“: Mit diesen Worten reagiert CDU-Ratsfraktionschef Karsten Herlitz auf den WAZ-Bericht über den Spielplatz in der „Marshall-Plan-Siedlung“.

CDU Bochum wünscht sich mehr Sorgfalt

Danach soll sich die Stadt „schon lange“ nicht mehr um Hecken und Unkraut gekümmert haben. Die Stadt hatte eingeräumt, dass Bäume und Sträucher „nur selten“ beschnitten würden.

„Wir wollen von der Stadt erfahren, ob man früher eine andere Strategie für den Wildwuchs auf Spielplätzen hatte und wo man im Rathaus Optimierungsbedarf sieht“, so Herlitz. „Wir als CDU wünschen uns auf jeden Fall mehr Sorgfalt.“

In ihrer Anfrage im Stadtrat will die CDU-Fraktion nun wissen, ob der Allgemeinzustand von Spielplätzen bei der turnusgemäßen Kontrolle der Spielgeräte auch in Augenschein genommen wird.

