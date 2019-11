Bochum/Hagen. „Der Zug endet in Tel Aviv“ – das haben Fahrgäste der Abellio bei Bochum in einem Zug Richtung Hagen gelesen. Und so kam es zu dieser Anzeige.

Ist das wirklich die richtige Bahn? Als Musiker Armin Alic (39) am Dienstagnachmittag auf dem Rückweg von Bochum nach Hagen in einer Bahn der Abellio sitzt, traut er seinen Augen kaum: Die Anzeige im Gang, die normalerweise Zugnummer, Uhrzeit und den nächsten Bahnhof verrät, zeigte zusätzlich die Endhaltestelle des Zuges an. Dort wo allerdings normalerweise Hagen steht, heißt es nun, dass der Zug im israelischen Tel Aviv endet. Wie kann das sein?

Kuriose Abellio-Anzeige geht schnell viral

Der Musik-Dozent, der mit Kinder und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten arbeitet, fotografiert die Anzeige und veröffentlicht das Foto im sozialen Netzwerk Facebook. Dort geht das Foto mit der kuriosen Route schnell viral. Die Abellio kommentiert das Foto auf Facebook humorvoll. „Bringt ihr uns etwas mit, wenn ihr in Tel Aviv angekommen seid? Über Istanbul geht’s dann mit der 18 wieder zurück nach Hagen.“

Man fahre die Wagen bis Dezember im Testbetrieb, erklärt Abellio-Sprecherin Julia Limia y Campos auf Nachfrage. „Das sind komplett neue Fahrzeuge, die wir aus Berlin angeschafft haben. Es ist wohl eine Tücke der Technik, dass dort auf einmal Tel Aviv stand, wir haben uns da keinen Spaß erlaubt.“

Zum Hintergrund: Im Rahmen des neue Schienen-Schnellverkehr des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) übernimmt das Hagener Verkehrsunternehmen Abellio einige Strecken im Ruhrgebiet und hat dafür neuen Züge bestellt. Ab Dezember gilt der neue Fahrplan.

Derzeit würden Probleme, die in den neuen Fahrzeugen auftauchen nach und nach behoben. So seien etwa die Ansagen in den Zügen noch sehr laut. „Auch da steuern wir nach, damit sich der Kunde nicht erschrecken muss.“ Aber warum tauchte am Dienstagnachmittag ausgerechnet Tel Aviv auf? „Wir gehen davon aus, dass jemand das mal als Test-Muster angelegt hat“, sagt die Abellio-Sprecherin. „Ganz genau wissen wir das aber auch nicht.“