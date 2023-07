Bildung Zu wenig Platz in Bochumer Berufskolleg: So geht es weiter

Bochum. Der Hauptstandort des Alice-Salomon-Berufskollegs in Bochum ist zu klein für die große Schüler-Anzahl. Nun gibt es eine Lösung für das Problem.

2700 Schülerinnen und Schüler besuchen das Alice-Salomon-Berufskolleg (ASBK) in Bochum – verteilt auf 107 Klassen. Der Platz im Hauptgebäude an der Akademiestraße reicht schon lange nicht mehr aus, um alle unterzubringen. Die Schule ist auf seine Nebenstandorte angewiesen, die bis vor Kurzem aber noch nicht offiziell zu ihr gehörten.

Schon seit vielen Jahren nutze das Berufskolleg diese Nebenstandorte, wo früher andere Schulen beheimatet waren. Nur so könne der Bedarf an Klassen- und Fachräumen sowie der Bedarf an Räumen für das Lehrpersonal gedeckt werden. Die 84 momentan bestehenden Klassenräume (55 davon sind an der Akademiestraße) seien gar nicht in der Lage, so viele Schüler und Schülerinnen zu fassen „Wir platzen aus allen Nähten“, beschreibt Schulleiter Johannes Kohtz-Cavlak die momentane Situation. „Wir haben nicht genug Platz.“



Bochumer Berufskolleg: Nebengebäude ermöglichen überhaupt erst den Unterricht

Um zumindest Zukunftssicherheit für das Alice-Salomon-Berufskolleg zu bieten, was die Nebenstandorte angeht, hat der Rat der Stadt Bochum einen Beschluss gefasst: Die beiden Dependancen an der Fahrendeller Straße 25 (früher: Hauptschule Fahrendeller Straße) und der Von-der-Recke-Straße 53 (früher: Graf-von-der-Recke-Schule) sind nun auch offiziell als Teilstandorte eingetragen.

Das Gebäude an der Fahrendeller Straße sei schon seit nun acht Jahren ein Teil des ASBK, so Kohtz-Cavlak. Der zweite Standort an der Von-der-Recke-Straße 53 sei erst später dazu gekommen. Die Nebengebäude seien mittlerweile auch auf verschiedene Fachrichtungen spezialisiert, in einem ist der Bereich Erziehungswissenschaften untergebracht, im anderen der Bereich Sozialpädagogik.

Die offizielle, schriftliche Eintragung der beiden Gebäude als Teilstandorte sorge nun für eine dringend benötigte Sicherheit, so Schulleiter Kohtz-Cavlak. Somit können sich die Lehrkräfte des Berufskollegs besser auf ihre Arbeit konzentrieren. Mit mehr als 190 Lehrer und Lehrerinnen sowie weiteren Fachkräften sei die Schule auf eine solche Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Planung auch angewiesen. Dabei helfe die Eintragung sehr.

Alice-Salomon-Berufskolleg: Schulstandorte werden modernisiert

Derzeit würden die Schulgebäude modernisiert: Im Nebengebäude an der Von-der-Recke-Straße sei das schon passiert, dennoch habe es seinen „alten Charme“ behalten. Der Hauptstandort befindet sich momentan im Umbau. Nur das Gebäude an der Fahrendeller Straße sei baulich in einem maroden Zustand – noch. Auch dort soll bald saniert werden.

Alice-Salomon-Berufskolleg in Bochum Das Alice-Salomon-Berufskolleg ist eine berufsbildende Schule für Ernährung, Gesundheit und Erziehung. Sie biete alle – in Deutschland erhältlichen – Schulabschlüsse an: vom Hauptschulabschluss bis hin zum Abitur. Abseits davon werden Berufsausbildungen sowohl in der dualen als auch in der schulischen Ausbildung angeboten. Weitere Informationen zum Angebot und der Struktur der Schule gibt es unter https://alice-salomon-berufskolleg.de

Nicht nur renoviert wird in den Schulgebäuden, auch die Technik wird erneuert, so wie es schon im Hauptgebäude an der Akademiestraße der Fall sei. Dort sei schon jeder Raum mit digitalen Unterrichtsmitteln ausgestattet, das ist auch für die Teilstandorte geplant. Ebenso sollen die Schüler und Schülerinnen ab kommenden Jahr alle mit einem Tablet ausgestattet werden.

