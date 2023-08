Zu wenig Blumen im Stadtteil: Bochumer hat erfolgreiche Idee

Bochum-Harpen. In der Nachbarschaft blüht es zu wenig – findet einst Ralf Wette aus Bochum. Das will er ändern und initiiert eine Aktion, die gut ankommt.

Vor seinem Haus in Bochum-Harpen hängen sie fein aufgereiht an einer Wäscheleine, die an zwei Holzpfählen befestigt ist. Etwa 15 Tütchen mit Blumensamen warten darauf, mitgenommen zu werden. Von all denjenigen Menschen im Viertel, die sich wünschen, dass es vor ihrer Haustür mehr blüht.

„Es war eine ganz spontane Idee“, erzählt der 46-Jährige, der bei den Johannitern im Außendienst als Techniker arbeitet. Diese kommt im Frühjahr 2020. „Ich habe mir überlegt, wie man Kindern und generell den Menschen eine Freude machen kann.“ Gleichzeitig will er etwas für die Natur tun.

Schnell ist die Wäscheleine aufgestellt, die ersten Tütchen mit Blumensamen werden aufgehängt. Mittlerweile hängt darüber auch ein gelbes Schild mit der schwarzen Aufschrift „Harpen blüht“. „Das habe ich selbst angefertigt.“

Bochumer verschenkt Tütchen mit Blumensamen – Nachbarschaft erfreut sich an ihnen

Die Aktion kommt gut an. Wette: „Immer wieder hängen an der Leine Schilder, auf denen ,Danke’ steht.“ Auch bei Facebook posten die Menschen fleißig Bilder, auf denen bunte Blumen zu sehen sind. Besonders im Frühjahr sind die kleinen Tütchen mit Blumensamen beliebt, denn eingepflanzt werden sollen sie bestenfalls zwischen März und Juli.

500 bis 600 Tütchen von ihnen hat Wette in drei Jahren schon an die Leine gehangen, etwa 50 Cent kostet ihn eines davon. „Aber darauf kommt es mir nicht an“, sagt er und freut sich vielmehr, dass er anderen eine Freude machen kann. „Zum Beispiel wenn Kinder mit ihren Eltern vorbeikommen und sich ein Tütchen mitnehmen“, sagt Wette.

Auch seine Mutter Brigitte Wette schätzt die Aktion. Immer wieder beobachtet sie vom Fenster aus, wie die Menschen aus dem Stadtteil oder all solche, die einen Spaziergang ins benachbarte Oelbachtal machen, sich bedienen. „Es ist schön, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt die Harpenerin.

