Bochum/Sprockhövel. Eine Jugendfreizeit droht auszufallen – die Lebenshilfe Bochum hat zu wenig Helfer. Ein junger Mann will sich damit nicht abfinden – und handelt.

Jone Wenke aus Sprockhövel ist traurig. Seit vielen Monaten freut sich der 15-Jährige auf eine Jugendfreizeit mit der Lebenshilfe Bochum in den Sommerferien. Doch diese droht auszufallen. Drei Betreuer fehlen plötzlich. Der junge Mann will sich damit nicht abfinden – und handelt. Zusammen mit seinem Vater Karsten (56) hat der Schüler einen Aufruf über die sozialen Kanäle WhatsApp und Facebook gestartet, um auf diesem Weg Begleiter für die Ferienwoche zu finden.

Zu wenig Betreuer: Junger Mann kämpft um Jugendfreizeit

Jone sitzt im Rollstuhl und hat Probleme, sich sprachlich mitzuteilen. Dabei kann er mit Worten sehr gut umgehen, wie der selbstverfasste Text beweist. „Reisebegleiter dringend gesucht!“, ist dieser überschrieben. Weiter heißt es: „Meine Reise vom 28. Juli bis 4. August ins Sauerland mit der Lebenshilfe Bochum droht jetzt auszufallen, da mehrere Begleiter kurzfristig ausfallen.“

Dann kommt der Teenager direkt zur Sache: „Möchte jemand von Euch unsere kleine Gruppe begleiten? Wer kennt jemanden, der einspringen kann?“ Spätestens bis zum 10. Juli brauche man drei Zusagen. Als Kontakt nennt er seine eigene E-Mail-Adresse, aber auch die Daten der Lebenshilfe.

Mit diesem Aufruf begab sich Jone Wenke aus Sprockhövel via Facebook und WhatsApp auf die Suche nach Betreuern, die eine Jugendfreizeit der Lebenshilfe Bochum begleiten wollen. Foto: Privat

Die Resonanz ist enorm. Nicht nur bei den Wenkes selbst haben sich Interessenten gemeldet, auch bei der Lebenshilfe. „Eine ganz großartige Aktion von Jone. Wir haben jede Menge Anfragen“, bestätigt Kai Hermann, der bei der Lebenshilfe die Kulturarbeit leitet und auch für die Reisen zuständig ist. „Jetzt müssen wir erstmal sortieren.“ Dass sich viele melden, sei schön, „aber die meisten wissen nicht, was auf sie zukommt“.

„Wir bieten Reisen für Menschen mit Assistenzbedarf an“, erklärt Hermann. Damit meine er Personen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung. Diese würden von ehrenamtlichen Betreuern begleitet. Das seien meist Studenten oder Auszubildende im sozialen Bereich, „aber auch ältere Leute, die ihre Zeit gerne sinnvoll gestalten wollen“.

Kai Hermann von der Lebenshilfe Bochum hofft auf Betreuer für Reisen und Ausflüge. Foto: PAUL DUDLEY

In letzter Zeit sei es jedoch immer schwieriger, solche Menschen zu finden. Für die besagte einwöchige Jugendfreizeit für junge Leute zwischen zwölf und 16 Jahren ins Sauerland seit das Team eigentlich komplett gewesen. „Doch dann wurden zwei Betreuer krank und eine Studentin schreibt ausgerechnet in jener Woche eine Prüfung.“

Also habe man an alle Teilnehmer einen Brief geschickt, um über die aktuelle Lage zu informieren. „Als er das las, sind bei Jone einige Tränchen geflossen“, sagt Mama Sandra. Es sei nach Corona immer schwieriger, Anbieter solcher Reisen zu finden, berichtet die 52-Jährige. „Daher waren wir so froh über die Zusage der Lebenshilfe Bochum. Auch, weil Jone diese Reisen wirklich gut tun.“ Zwei habe er schon mitgemacht „und dabei tolle Erfahrungen gesammelt“. Er sei mit vielen neuen Eindrücken nach Hause gekommen und danach viel selbstständiger gewesen.

Diesen Effekt hatten sich die Wenkes auch diesmal wieder erhofft. Und sich für ihren Sohn gewünscht, dass dieser nach der langen Corona-Durststrecke mal wieder rauskommt, „ohne Eltern“. Jone hat am 1. August, also mitten in der Freizeitwoche, Geburtstag und wollte diesen mit anderen Jugendlichen feiern. Bevor dieser Traum platzt, wurde er jetzt lieber selbst aktiv. Nun hofft er, dass unter all den Interessenten auch drei passende Bewerber dabei sind, die ihn und die anderen Teenager ins Sauerland begleiten – und er sich jetzt nur noch Gedanken darüber machen muss, was in den Koffer soll.

Das kommt auf Betreuer zu Wer eine Reise der Lebenshilfe Bochum begleiten möchte, muss volljährig sein „und sollte Spaß an der Arbeit mit Menschen haben“, nennt Kai Hermann die wichtigsten Voraussetzungen. Als Betreuer sei man für die Programmgestaltung vor Ort, fürs Einkaufen und Kochen, aber auch für die Unterstützung bei Körperhygiene, Toilettengang etc. zuständig. „Davor sollte man keine Scheu haben.“ Der ehrenamtliche Einsatz wird auch entlohnt. „Den Betreuern entstehen in dieser Woche keinerlei Kosten und sie erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 320 Euro“, verrät Hermann. Gesucht würden Begleiter nicht nur für die Jugendfreizeit im Sauerland, sondern auch für andere Reisen und Ausflüge. Kontakt: Tel. 0234 91 78 90 80 und k.hermann@lebenshilfe-bochum.de .

