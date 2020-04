Zivilpolizei kontrolliert Dealer – und erwischt „Kunden“

Bochum. Zivilpolizisten haben in Bochum einen Drogen-Dealer kontrolliert. Just währenddessen tauchten „Kunden“ auf. Auch auf sie kommt eine Anzeige zu.

Zivilpolizisten haben am Freitag nicht nur zwei Drogendealer in der Bochumer Innenstadt auf frischer Tat ertappt, ihnen gingen sogar noch zwei „Kunden“ ins Netz. Zeugen hatten nach Polizeiangaben gegen 17.20 Uhr zwei Männer gemeldet, die am Konrad-Adenauer-Platz aus einem Kleinwagen heraus Drogen verkaufen sollten.

Zivilpolizisten beobachteten daraufhin das Treiben des 18-jährigen Bochumers und seines 22-jährigen Bekannten ohne festen Wohnsitz. Tatsächlich hätten die beiden Drogen durchs Autofenster verkauft, so heißt es. Als die Polizisten sich zu erkennen gaben und die beiden Männer und ihr Fahrzeug untersuchten, näherten sich eine Frau (34) und ein Mann (24), die Drogen kaufen wollten. „Da sie die Polizisten als solche nicht erkannten, gaben sie an, zuvor angerufen zu haben und jetzt etwas kaufen zu wollen.“

Die Polizei schrieb auch gegen die beiden Anzeigen. Aus dem Auto der Dealer stellten sie Cannabis, Zubehör und „szenetypisch gestückeltes Bargeld“ sicher. Die Dealer wurden festgenommen, außerdem sollen nun ihre Wohnungen durchsucht werden.

