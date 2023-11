Polizei Zigaretten-Automaten in Bochum beschädigt: Täter fliehen

Bochum. Ein Zigaretten-Automat ist in Bochum beschädigt worden. Zweimal knallte es dort recht kurz hintereinander. Es gibt zwei Tatverdächtige.

Gleich zwei Mal innerhalb von zwei Stunden ist am Donnerstag (9.) ein Zigaretten-Automat an der Brantropstraße 89 in Bochum beschädigt worden.

Zeugen hatten laut Polizei einen lauten Knall gehört: das erste Mal gegen 18.50 Uhr und dann noch einmal gegen 20.35 Uhr. Sie verständigten die Polizei.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben

Unmittelbar nach dem Knall wurden zwei Jugendliche gesehen, die zwischen den Wohnhäusern entlang in Richtung Knoopstraße geflüchtet waren. Sie sollen zwischen 13 und 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Sie trugen einen schwarzen Kapuzenpullover.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet unter 0234 909 8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

