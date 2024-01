Zeugen gesucht: Autofahrer fährt Fußgänger an und flieht

Bochum Bochumer (26) leicht verletzt: Am 26. Januar touchierte ein Auto in Bochum-Hamme einen Fußgänger und fuhr weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 26-jähriger Bochumer ist am 26. Januar gegen 6.30 Uhr von einem Auto touchiert und leicht verletzt worden. Das teilt die Bochumer Polizei in einer Pressemeldung mit. Demnach sei der Fußgänger zum Tatzeitpunkt auf der Reichsstraße in Bochum-Hamme Richtung Dorstener Straße unterwegs gewesen. Während er in Höhe der Hausnummer 21 die Straßenseite wechseln wollte, streifte ihn ein Auto.

Es fuhr von der Reichsstraße kommend in Richtung Dorstener Straße. Anstatt anzuhalten und dem leicht verletzten Bochumer zu helfen oder den Unfall aufzunehmen, fuhr der Autofahrer davon.

Bochumer Polizei ermittelt

Die Bochumer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, bisher konnte sie den Autofahrer jedoch nicht finden. Daher bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um Zeugenaussagen. Auch ruft sie den beteiligten Autofahrer auf, sich selbst zu melden.

