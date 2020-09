Am Zeppelindamm in Bochum hat es am Montagmorgen (14. September) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Drei Beteiligte wurden verletzt, teilt die Polizei mit.

Verkehrsunfall Unfall am Zeppelindamm in Bochum– Kind schwer verletzt

Am Zeppelindamm in Bochum-Eppendorf hat es am Montag (14. September) gegen 6.40 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Drei Bochumer wurden schwer verletzt, darunter ein Kind (2), teilt die Polizei mit. Der Bereich zwischen Ruhr- und Blumenfeldstraße war mehr als zwei Stunden gesperrt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 20-jähriger Bochumer um 6.40 Uhr auf dem Zeppelindamm in Richtung Höntrop unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz nach der Einmündung zur Ruhrstraße auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, so die Polizei weiter. Dort kam es zum Frontal-Zusammenstoß mit dem Wagen einer 35-jährigen Bochumerin.



Zeppelindamm in Bochum war bis 9 Uhr gesperrt

Der Wagen des 20-Jährigen kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen, das Auto der 35-Jährigen drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad und blieb mittig auf der Fahrbahn stehen. Die Frau wurde zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn, der ebenfalls im Auto saß, zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebraucht - ebenso der andere Fahrer. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 16.000 Euro.

Der Zeppelindamm war am Montagmorgen für über zwei Stunden gesperrt. Die Straßensperrung konnte gegen neun Uhr aufgehoben werden.