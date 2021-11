Zeltfestival: „Tresenleser“ feiern Comeback nach 20 Jahren

Bochum. „Tresenlesen“ war in den 90er Jahren Kult. Nun steht fest: Jochen Malmsheimer und Frank Goosen kehren als Duo zurück – beim Zeltfestival 2022.

Das Zeltfestival Ruhr (ZFR) wartet mit einem Ur-Bochumer Comeback auf. Frank Goosen und Jochen Malmsheimer stehen im nächsten Jahr als Duo „Tresenlesen“ wieder gemeinsam auf der Bühne: erstmals seit 20 Jahren.

In den 90er Jahren hatten Goosen (55) und Malmsheimer (60) große Erfolge im Ruhrgebiet und weit darüber hinaus gefeiert, ehe sich ihre Wegen trennten und beide erfolgreiche Laufbahnen als Solo-Kabarettisten und Autoren einschlugen. Im April meldeten sie sich mit einem Live-Stream aus dem Zeitmaultheater zurück. Nun steht fest: Am 31. August 2022 bereichern die „Tresenleser“ das Zeltfestival am Kemnader See. Titel ihres Programms: „Endlich in Hengenbengen“.

Aktuell planten Goosen/Malmsheimer keine weiteren Auftritte, teilt ZFR-Sprecherin Jenny Peters mit. Umso gefragter dürften die Karten für das Revival sein. Der Vorverkauf hat begonnen.

Zeltfestival: Solo-Shows von Goosen und Sträter sind ausverkauft

Für die Solo-Show von Frank Goosen am 28. August sind bereits alle Tickets vergriffen – ebenso wie für die beiden Gastspiele von Torsten Sträter (23./24. August) und „Querbeat“ (25. August). Wieder Karten gibt es für Nico Santos, dessen Konzert am 29. August vom Stadtwerke- ins größere Sparkassenzelt verlegt wurde.

Das ZFR präsentiert nach dann dreijähriger Corona-Pause vom 19. August bis 4. September 2022 u.a. DJ Bobo, die Fantastischen Vier, Milow, Revolverheld, Ben Zucker, Adel Tawil, Silbermond, The BossHoss, Selig, Alvero Soler, Johannes Oerding und Michael Mittermeier. Bereits gekaufte Tickets aus 2020/21 behalten ihre Gültigkeit.

Auch Jochen Malmsheimer (er wird im Januar mit dem Karnevals-Stadtpreis „Goldene Grubenlampe“ ausgezeichnet) tritt beim Zeltfestival solo auf: am 24. August.

Alle Infos und Karten auf www.zeltfestivalruhr.de.

