Zeltfestival: „Tokio Hotel“ kommt im Sommer zum Kemnader See

Bochum/Witten. Das Zeltfestival wartet mit einem hochkarätigen Neuzugang auf: „Tokio Hotel“ wird erstmals am Kemnader See erwartet. Es gibt weitere Neuzugänge.

Das Zeltfestival Ruhr wartet mit einem hochkarätigen Neuzugang auf: „Tokio Hotel“ wird im Spätsommer erstmals am Kemnader See erwartet.

18 Jahre ist es her, dass die Kaulitz-Brüder Bill und Tom (heute Ehemann von Heidi Klum) mit Georg Listing und Gustav Schäfer ihren ersten Nummer-1-Hit „Durch den Monsun“ landeten. Nach einer auch international steilen Karriere war es zuletzt ruhiger um das Quartett aus Magdeburg geworden. Das änderte sich im Herbst 2022 mit dem neuen Elektropop-Album „2001“. „Am 24. August spielt ,Tokio Hotel’ alte wie neue Hits und sorgt damit ganz sicher für unvergessliche Momente“, kündigten die Zeltfestival-Macher am Donnerstag an. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für 64,20 Euro.

Zeltfestival Ruhr mit Maxi Gstettenbauer und Goosen-Zugabe

Neu dabei sind zudem der Comedian Maxi Gstettenbauer („Gute Zeit“) am 25. August sowie die Niederländerin Anneke van Giersbergen mit einer Kate-Bush-Hommage („Running up that Hill“) am 31. August. Mit Lokalmatador Frank Goosen wurde für den 2. September ein Zusatztermin vereinbart.

Mit insgesamt 42 Shows vom 18. August bis 3. September ist das Programm für die 14. Auflage des Zeltfestivals nunmehr komplett. Alle Infos und Karten gibt es auf zeltfestivalruhr.de.

