Zeltfestival startet 2022 mit den Fantastischen Vier

Bochum/Witten. Das Zeltfestival kehrt 2022 zurück. Zum Start stehen die Fantastischen Vier auf der Bühne. Im Ruhrcongress gibt’s das erste Konzert am Mittwoch.

Das Strandkorb-Festival am Kemnader See ist mit 30.000 Besuchern Vergangenheit. In den Fokus rückt das Comeback des Originals: Das Zeltfestival Ruhr (ZFR) wartet im nächsten Jahr mit einem weiteren Hochkaräter auf.

Die Fantastischen Vier eröffnen am 19. August die Zeltstadt an der Stadtgrenze Bochum/Witten. Wie zuletzt 2018 wollen die HipHop-Pioniere um Smudo und Michi Beck den Fans im Sparkassenzelt einheizen. Der Vorverkauf hat begonnen. Die Tickets kosten 65,30 Euro.

Axel Prahl und „die feisten“ sind weitere Neuzugänge

Als Neuzugänge kündigen die ZFR-Veranstalter auch die Song-Comedians „die feisten“ (31. August) sowie den singenden Tatort-Kommissar Axel Prahl und sein Inselorchester (2. September) an. Zudem sind bis zum 4. September nahezu alle Künstlerinnen und Künstler dabei, die schon für die abgesagten Festivals 2020 und 2021 angekündigt waren und ihre Auftritte auf 2022 verschoben haben: u.a. DJ Bobo, Milow, Revolverheld, Silbermond, Ben Zucker, Adel Tawil, Nico Santos, The Bosshoss, Johannes Oerding, Torsten Sträter, Michael Mittermeier, Johann König und Frank Goosen.

Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Infos und Karten auf www.zeltfestivalruhr.de

Neustart im Ruhrcongress mit Patricia Kelly

Im Bochumer Ruhrcongress erfolgt der Neustart nach 18-monatiger Corona-Zwangspause bereits in der nächsten Woche. Den Auftakt macht die Sängerin Patricia Kelly, die auf ihrer „One more year“-Tour am Mittwoch (13.) um 20 Uhr am Stadionring Station macht. Es gibt noch Karten (ab 39,20). Am Donnerstag (14.) folgen um 20 Uhr an gleicher Stelle die Men-Stripper „Sixx Paxx“ (ab 31,90 Euro) mit dem ehemaligen DSDS-Finalisten Daniel Lopes, der Marc Terenzi ablöst. Infos: www.bovg.de