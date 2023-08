Zeltfestival appelliert wegen Regen: Kommt mit dem Bus!

Die weiße Stadt am Kemnader See- Zeltfestival Ruhr 2023

Die weiße Stadt am Kemnader See: Zeltfestival Ruhr 2023

Bochum/Hattingen/Witten. Reichlich Regen am Freitag erschwert die ohnehin angespannte Parksituation beim Zeltfestival Ruhr. Die Veranstalter raten, ohne Auto zu kommen.

Schon beim Aufbau kämpften die Macher des Zeltfestivals Ruhr 2023 mit feuchten Böden und Schlamm – am zweiten Festivalwochenende wird vor allem die Parkplatzsituation noch einmal akut erschwert. Nach einem regenreichen Vormittag appellieren die Zeltfestival-Organisatoren via Facebook an alle, die am Abend anreisen wollen, das Auto zu Hause zu lassen.

„Nutzt bitte den ÖPNV und die Sonderlinien“, schreiben sie. Der eigens fürs Zeltfestival eingerichtete Shuttle-Bus fahre ab 17 Uhr im 15-Minuten-Takt zwischen Bochum Hbf und dem Freizeitbad Heveney. Für die Strecke braucht er etwa 25 Minuten; es gibt nur einen Zwischenhalt an der Ruhr-Universität. Gegebenenfalls könne man also auch an der Uni parken und von dort mit dem Bus weiterfahren, empfehlen die Zeltfestival-Macher.

Die Veranstalter bewirtschaften selbst keinen Parkplatz. Zur Verfügung stehen die Parkplätze des Freizeitzentrums Kemnade, außerdem weitere Aushilfsparkplätze. Diese sind jedoch größtenteils auf Wiesen – die nun durch den Regen erheblich aufgeweicht sind. Schon vor dem Start der diesjährigen, 14. Auflage des Festivals am Kemnader See hatten die Organisatoren geraten, ohne Auto zu kommen.

