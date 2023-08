Zeltfestival 2023 mit Kindern: Das wird für Familien geboten

Die weiße Stadt am Kemnader See- Zeltfestival Ruhr 2023

Die weiße Stadt am Kemnader See: Zeltfestival Ruhr 2023

Bochum/Hattingen/Witten. Konzerte stehen beim Zeltfestival Ruhr im Fokus. Doch auch drumherum wird eine Menge geboten. Was für Familien und Kinder auf dem Programm steht.

Wenn sich am Freitagabend zum ersten Mal in diesem Jahr die Tore zum Zeltfestival Ruhr öffnen, dann liegt der Fokus auf der Musik: Michael Patrick Kelly füllt einmal mehr das große Sparkassen-Zelt, die Sportfreunde Stiller sorgen im kleineren Stadtwerke-Zelt für Stimmung. Jenseits der Abendveranstaltungen bietet das Zeltfestival aber auch ein umfangreiches Programm für Familien mit Kindern. Um dort ein paar abwechslungsreiche Stunden zu verbringen, braucht es noch nicht mal unbedingt Tickets fürs Zelt. Der Überblick:

Das Kinderprogramm auf dem Außenareal

Am Wochenende gibt’s auf dem Zeltfestival-Gelände zusätzlich zur Gastro-Meile und dem „Markt der Möglichkeiten“ auch einen Kinderbereich. Dieser ist samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet, dort finden Kinder Spiel-, Mal- und Bastelangebote, können sich schminken lassen und Glitzertattoos bekommen.

Zauberer Kris steht täglich um 17.15 Uhr beim Zeltfestival Ruhr auf der Piazetta-Bühne – samstags und sonntags auch zusätzlich um 14.30 Uhr. Der erfahrene Illusionist verblüfft nicht nur Erwachsene mit seinen Tricks, sondern bietet auch Kinderprogramm, bei dem Mama und Papa mitstaunen können.

Karten für den Besuch des Zeltfestival-Außenareals sind in diesem Jahr erstmals auch im Vorverkauf erhältlich: Das Tagesticket kostet dort fünf Euro, an der Tageskasse vor Ort sieben Euro. Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren haben freien Eintritt.

Das Zeltfestival Ruhr (hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr) startet am Freitag, 18 August. An den Wochenenden wird ein umfangreiches Kinderprogramm geboten. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Kindertheater in Zelt 3: Vom Raben Socke bis zu Michel

Ebenfalls an den Wochenenden steht in Zelt 3 ab mittags Unterhaltung für Kinder auf dem Programm. Karten für die Shows sind über die Zeltfestival-Ruhr-Seite zu bekommen. Für alle Stücke gilt: Tickets kosten 11,70 Euro für Kinder bis zwölf Jahren, 15 Euro für alle Älteren. Einlass ist jeweils ab 12.30 Uhr, los geht’s um 13 Uhr.

Am Samstag, 19. August, und Sonntag, 27. August, kommt „Der kleine Rabe Socke“: Der kleine Vogel, benannt nach seinem rot-weißen Ringelstrumpf, muss im Stück „Immer brav sein“ – und zum Beispiel lernen, geduldig anzustehen statt sich vorzudrängeln, zu teilen, Rücksicht zu nehmen.

Am Sonntag, 20. August, können die kleinen Zeltfestival-Besucherinnen und Besucher „Die Abenteuer von Mama Muh“ mitverfolgen. Hier werden die Kinderbuch-Bestseller auf die Bühne gebracht. Mama Muh ist nicht wie die anderen Rindviecher auf dem Bauernhof – sie liest für ihr Leben gern, möchte in einem Baumhaus mit Schaukel übernachten, Radfahren lernen und rutschen, am liebsten auf einer Wasserrutsche.

Noch ein Klassiker auf der Kindertheater-Bühne: Mit Michel aus Lönneberga dürften bereits die aufgewachsen sein, die längst selbst Eltern geworden sind. Am Samstag, 26. August, können sie Kindern und Enkeln den Lausejungen vom Katthult-Hof näherbringen. „Michel in der Suppenschüssel“ verspricht laut den ZfR-Machern ein actionreiches Familientheater mit viel Humor und liebevoll gezeichneten Figuren. Nie vergessen: „Unfug denkt man sich nicht aus, Unfug wird’s von ganz allein.“

Volker Rosin: Kinderdisco-Konzerte beim Zeltfestival ausverkauft

Am Abschlusswochenende sorgt noch der „König der Kinderdisco“ für Stimmung im Zelt: Volker Rosin. Der Mann hat in mehr als 40 Jahren mehr als sechs Millionen Tonträger verkauft und gilt als erfolgreichster Kinderliederkünstler des Landes. Wohl dem, der nach der Kinderdiscoparty Ohrwürmer wie den „Gorilla mit der Sonnenbrille“ oder „Das singende Känguru“ wieder aus dem Kopf bekommt. Beide Zeltfestival-Konzerte (2. und 3. September, jeweils 13 Uhr) sind allerdings bereits ausverkauft.

Stimmungsmacher für die Kleinen: Volker Rosin ist der „König der Kinderdisco“. Seine beiden Konzerte auf dem Zeltfestival Ruhr 2023 sind ausverkauft. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services (Archivbild)

