Die Stadt erneuert den Husemannplatz in Bochum – die Zelte darauf werfen Fragen auf.

Baustelle in der City

Baustelle in der City Zelte auf dem Bochumer Husemannplatz – wofür sind sie da?

Bochum Auf dem Bochumer Husemannplatz stehen an jeder Ecke Zelte, insgesamt sieben Stück. Die Stadt erklärt, warum sie den Bauarbeiten nützen.

Wer in diesen Tagen in der Bochumer Innenstadt unterwegs ist, kommt nicht umhin, die großen weißen Zelte auf dem Husemannplatz zu bemerken. Zu Beginn des Baus Mitte November 2023 erklärte die Stadt, dass das einzelne Riesenzelt die Tiefgaragendecke während der Arbeiten vor Regen und Kälte schützen sollte. Das große Zelt ist inzwischen weg, am Rande der Baustelle tummeln sich aber mittlerweile sieben solcher, kleinerer Bauten: Wofür sind diese eigentlich nützlich?

Bis zum Sommer 2025 wird der Husemannplatz im Herzen der Bochumer Innenstadt umgestaltet und bekommt somit nach 40 Jahren ein völlig neues Gesicht. Geplant sind vor allem die sogenannte „Green Cloud“, ein begrünter Pavillon inklusive Verweilmöglichkeiten, und die „Blue Cloud“, ein Wassernebel für heiße Tage. Dem Konzept mussten bereits das Glascafé und Café Zeitlos weichen.

Dort, wo einst die beiden Cafés standen, prangen jetzt zahlreiche Zelte. „Sie dienen dem Schutz vor Feuchtigkeit, um trotz der nassen Witterung arbeiten zu können“, erklärt die Stadt Bochum auf Anfrage. Demnach würden die Zelte je nach Arbeitsphase auf der Baustelle wandern. Bis zur Fertigstellung im Sommer 2025 wird sich die Zeltlandschaft auf dem Husemannplatz also noch einige Male verändern.

Der Husemannplatz im Wandel Der Husemannplatz im Wandel Der Husemannplatz – hier ein Archivbild aus dem Januar 2021 – soll ein neues Gesicht bekommen. Die Stadt Bochum... Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel ... gestaltet den zentralen Platz in der Innenstadt komplett neu. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel So soll er aussehen, wenn er fertig ist. Die neue Platzgestaltung... Foto: Sinai Landschaftsarchitekten / Stadt Bochum

Der Husemannplatz im Wandel ... sieht einen begrünten Pavillon vor, die so genannte „Green Cloud“. Das Pendant dazu soll die „Blue Cloud“ sein, eine Licht- und Wasserinstallation. Bevor es so weit ist,... Foto: Sinai Landschaftsarchitekten / Stadt Bochum

Der Husemannplatz im Wandel ... rollen die Bagger und hämmern die Abrissmeißel. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Das Glascafé – hier ein Archivbild –... Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel ... ist abgerissen. Foto: Thomas Schmitt / WAZ Bochum

Der Husemannplatz im Wandel Die Baustelle auf dem Husemannplatz Ende März 2023. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Der Jobsiade-Brunnen ist Anfang Februar 2023 abgebaut worden. Er zieht allerdings nur um,... Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel ... und soll auf den neugestalteten Platz zurückkehren. Allerdings an einen anderen Standort, vor die Deutsche Bank. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Das Glascafé von oben gesehen im Herbst 2021... Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel ... und was im März 2023 davon übrig ist. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Der Husemannplatz im August 2020: Hier sieht man die Baustelle zum Viktoria-Karree in einem frühen Stadium. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Stadtbaurat Dr. Markus Bradtke begleitete im Februar 2023 den Abbau des Jobsiade-Brunnens. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Das Pflaster des Platzes hatte schon bessere Tage. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Viktoria-Karree und Husemannplatz (unten links) aus der Luft gesehen. Dieses Foto hat unser Luftbildfotograf Hans Blossey im Februar 2023 gemacht. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Der Weihnachtsmarkt auf dem Husemannplatz im Jahr 2010. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Wasserspiel am Jobsiade-Brunnen im Jahr 2010. Im April 2013... Foto: Karl Gatzmanga / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel ... lackierten Unbekannte den Brunnen auf dem Husemannplatz weiß. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Achtung, Stolpergefahr: Dieses Schild warnte im Januar 2013 vor Frostschäden auf dem Husemannplatz. Foto: Karl Gatzmanga / FUNKE Foto Services

Der Husemannplatz im Wandel Noch eine Ansicht von oben: Der Husemannplatz im März 2019. Der Gebäudekomplex vom alten Amts- und Landgericht an der Viktoriastraße steht zu diesem Zeitpunkt noch. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

