Mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde am Samstag ein Zehnjähriger nach einem Verkehrsunfall in Bochum. (Symbolbild)

Polizei Zehnjähriger Junge bei Unfall in Bochum schwer verletzt

Bochum. Von einem Auto erfasst wurde am Samstag ein Zehnjähriger in Bochum. Das Kind kam nach dem Unfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein zehnjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Samstag von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Samstag, 9. Oktober, gegen 16.25 Uhr im Bochumer Stadtteil Weitmar. Eine 65-jährige Frau aus Herne fuhr mit ihrem Auto auf der Schützenstraße in Richtung Innenstadt, als der Zehnjährige in Höhe der Hausnummer 153 laut Polizei unvermittelt auf die Straße trat.

Zehnjähriger Junge wird in Bochum von Auto erfasst und schwer verletzt

Trotz Vollbremsung der Hernerin konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Auto erfasste den Jungen und verletzte ihn dabei schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schüler zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Schützenstraße für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

