Zeche Bochum: Oldie-Fans erleben musikalische Zeitreisen

Die Bochumer Beatles-Tribute-Band „Get Back“ kehrt nach ihrer gefeierten Premiere 2022 am Jahresende in die Zeche zurück.

Sie ist zum Markenzeichen der Zeche geworden: Mit seiner Tribute-Reihe trifft der Bochumer Traditionsclub den Geschmack der Fans, die die Hits ihrer Lieblingsstars in einer oft perfekten Kopie erleben wollen. Im Herbst startet die neue „Simply the Best“-Saison – auch diesmal ganz nah dran am Original.

Nachdem im Juni an der Prinz-Regent-Straße ein Sonderverkauf der limitierten „Fiege-Tickets“ eingerichtet worden war (Preis für die Dauerkarte: 160 Euro), geht’s am 8. September los. 40 Shows stehen bis zum Sommer 2024 auf dem Programm: in der Regel freitags um 20 Uhr.

Tribute-Reihe in der Bochumer Zeche: Zum Auftakt gibt’s ein Best of

Den Auftakt macht Doris Klit. Die Bochumer Band präsentiert eine Auswahl der Songs, die in der neuen Staffel in der Zeche zu hören sein werden. Titel: „Best of Fiege-Ticket 23/24.“

Was folgt, ist ein Mix aus Rock und Pop, der sowohl den älteren Semestern als auch jüngeren Besucher manch glückseliges Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Angekündigt sind Tribute-Bands von Pink Floyd, Bon Jovi, Elton John & Billy Joel, Metallica, Roxette, Depeche Mode, Herbert Grönemeyer, Linkin Park, Simon & Garfunkel, Blues Brothers, Backstreet Boys, U2, Deep Purple, Bruce Springsteen, The Police & Sting, Die Ärzte, Johnny Cash, ABBA, Volbeat, Iron Maiden, Limp Bizkit, Die Toten Hosen, The Cure, Coldplay, Rolling Stones, Pink, AC/DC, Simple Minds, Fanta Vier, Seeed & Peter Fox, Kiss, Marius Müller-Westernhagen, Guns n´ Roses, Peter Gabriel, Dire Straits, Billy Idol, Eagles und Robbie Williams.

„Echte“ Musiklegenden von Kim Wilde bis Mothers Finest

Ein Höhepunkt dürfte am 29. Dezember die Rückkehr von „Get Back“ sein. Ende 2022 hatte die Beatles-Tribute-Band aus Bochum eine umjubelte Premiere in der Zeche gefeiert. Nicht im „Fiege-Ticket“ enthalten sind die angestammten und stets ausverkauften Gastspiele von „Still Collins“ (Genesis und Phil Collins) am 12. Januar 2024 sowie „Queenkings“ (Queen) am 16. Februar 2024.

Feier-Abende für nicht mehr ganz junge Rock- und Popfans verheißt die Zeche mit weiteren Konzerten in der zweiten Jahreshälfte. Erwartet werden u.a. Kim Wilde („Kids in America“) am 5. November, Manfred Mann’s Earth Band („Blinded by the Light“) am 16. November, Nazareth („Love Hurts“) am 5. Dezember, Extrabreit („Flieger, grüß mir die Sonne“) am 17. Dezember und Wolf Maahn („Rosen im Asphalt“) am 20. Dezember. Am 10. April 2024 wird’s mit Mothers Finest nochmals legendär.

Alle Infos und Karten auf zeche.net.

