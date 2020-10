Bochum als Krimi-Schauplatz: Das verbindet man mit der legendären Polizei-Doku „Toto & Harry“, aber eben auch mit der fiktiven Krimi-Reihe „Heldt“. Jetzt ist im ZDF die 8. und letzte Staffel der Serie mit dem gleichnamigen Bochumer Kriminalkommissar, der von Kai Schumann gespielt wird, angelaufen.

Seit 2013 gehört „Heldt“ zum Kosmos öffentlich-rechtlicher Vorabend-Unterhaltung. Der Sachse Kai Schumann gibt dem robusten Ermittler Statur und Gesicht. Gedreht werden die Folgen hauptsächlich im Studio in Köln, doch werden regelmäßig auch Drehtage vor Ort gekurbelt: So ging „Heldt“ schon vor dem Bergbaumuseum am Taxistand, im und am Exzenterhaus, in der Sternwarte in Sundern und rund um die Ruhr-Universität auf Ganovenjagd.

Im November kommt die 100. Folge

In der Auftaktfolge der letzten Staffel, „Club der Detektive“, bekam es Nikolas Heldt mit Hobby-Schnüfflern zu tun, die nicht davor zurückschrecken, sich in seine Ermittlungen einzumischen. Am 11. November wird die bereits 100. Episode der munteren, nicht zu anspruchsvollen Krimi-Reihe zu sehen sein, die in ihren Anfangstagen bis zu 4 Millionen Zuschauer hatte, zuletzt aber schwächelte.

Grund für das Aus sind laut Medienberichten die Einschaltquoten. Trotz kontinuierlicher Weiterentwicklung sei „Heldt“ auf dem Mittwochabend-Sendeplatz zuletzt um 19.25 Uhr nicht mehr auf genügend Interesse gestoßen.

Lebensgefahr im „Escape Room“

In der Jubiläumsfolge feiern der Ermittler und seine Freundin, die Staatsanwältin Ellen Bannenberg (Janina Kunze) mit Kollegen und Freunden im Escape-Room „Flug des Todes“. Doch die Grenzen zwischen Spiel und Realität verschwimmen, aus einem harmlosen Spaß entwickelt sich ein Kampf ums Überleben.

Wie die letzte Staffel endet und die Geschichte von „Heldt“ ausgehen wird, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Gibt es ein Happy-End zwischen dem unkonventionellen Ermittler und der paragrafentreuen Staatsanwältin? Abwarten. Drei Versionen des Staffelfinales sind gedreht worden, aber niemand im Ensemble weiß, welche am Ende gesendet wird. Das wird auch für Kommissar Heldt echt spannend.

