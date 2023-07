„Zauberkasten“ hat nur noch wenige Karten für Walli-Woche

Wenn Waltraud Ehlert, alias Esther Münch, aufdreht, bleibt kein Auge trocken - so jetzt im Zauberkasten in Bochum.

Bochum-Gerthe. Restkarten sichern: Die große Walli-Comedy-Woche im Theater „Zauberkasten“ in Bochum-Gerthe startet jetzt. Für einige Abende gibt es noch Karten.

Die große Walli-Comedy-Woche im Theater „Zauberkasten“ an der Lothringer Straße 36c startet am 25. Juli. Der Eintritt beträgt 20 Euro im Vorverkauf; Infos zu Restkarten unter Tel. 0234 / 866 235. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; Einlass 19.30 Uhr (bis auf den 30. Juli, dann ist Beginn um 18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr). Karten (Stand: 24. Juli) gibt es noch für die Vorstellungen am 26., 29., 30. und 31. Juli sowie am 1. August. Der Rest sei bereits ausverkauft.

Lustige Abende mit Walli in Bochum

Esther Münch beginnt ihre dortige Reihe am 25. und 26. Juli mit ihrem Programm „Nich am Hund packen“. Die lustige Story ist bekannt: Es ist mittlerweile der 6. Boxer, wobei alle Hasso heißen, weil sich Waltraud Ehlerts Gatte Willi keinen anderen Namen merken kann. Walli hat – wie immer – ihren ganz eigenen Blick auf die Welt der Hunde, ihre Besitzer, die Tierfreunde, die Hundehasser und das Ordnungsamt...

Viele Walli-Programme

Ihr bewährtes Programm „Walli & die Best Ätschas“ steht dann am 27./28. Juli auf dem Plan: Wer sind sie denn nun, die Best Ager? Waltraud Ehlert hat das herausgefunden und weiß: Es sind alle zwischen Mitte 40 und vor dem Rollator… „Nache Not“ heißt es dann am 29./30. Juli: Es geht um Corona und die „normale Zeit“ danach…

„Ich glaub nich“ heißt es schließlich am 31. Juli und 1. August: „Wissen ist nicht Glauben, aber kann Glauben Wissen sein? Warum optimieren wir uns selbst, steht der Apfelbaum noch im Paradies, hat Spiritualität…“, fragt sich Walli in gewohnt lustiger Manier.

Der „Zauberkasten“ besitzt eine Bühne, eine Bar, Licht, Ton, Technik und auch sonst alles, was zu einem richtigen Theater gehört. „Walli“ will dort erneut in gewohnter Manier für beste Unterhaltung sorgen. Weitere Infos auch: www.esther-muench.de

