Zauberhaft: Magier zeigt Liebe zu Bochum auf dem Unterarm

Luke Dimon gilt als einer der gefragtesten Zauberkünstler in Deutschland. Als Neu-Bochumer moderiert er noch bis 7. November die Show „Hurra, wir sind wieder da!“ im Varieté et cetera.

Bochum. Luke Dimon zählt zu den erfolgreichsten Zauberkünstlern Deutschlands. Jetzt ist er nach Bochum gezogen. Die neue Liebe trägt er auf dem Unterarm.

51.5044°N 7.2125°E: Wer das für eine magische Formel hält, irrt. Die Ziffern und Buchstaben beschreiben die Koordinaten des Varietè et cetera in Bochum. Der Zauberkünstler Luke Dimon trägt sie seit Kurzem auf dem linken Unterarm. Inniger könnte ein Bekenntnis zur neuen Heimat kaum sein.

„Hurra, wir sind wieder da!“ So heißt das Programm, das seit August im Riemker Theater gespielt wird. Für Luke Dimon ist es das dritte Gastspiel seit 2017 an der Herner Straße. Erstmals hat er es nicht weit zum Job. 2020 ist der 28-Jährige von München nach Bochum gezogen. In Linden hat er mit seinem Mini Australian Shepherd Cooper eine Wohnung mit Garten gemietet.

Varieté-Chef: Luke ist eines der größten Moderationstalente Deutschlands

„Ich hab’ mich in Bochum verliebt“, sagt Luke Dimon. Und das will etwas heißen. Immerhin hat er die Welt gesehen, seit ihn der „Magische Zirkel von Deutschland“ von 2014 bis 2016 jährlich neu zum „Deutschen Meister der Zauberkunst“ kürte. Es war der Beginn einer Karriere, die ihm als Magier, inzwischen auch als Moderator, Sänger, Comedian und Bauchredner schon in jungen Jahren einen vollen Terminkalender beschert. Auch in Corona-Zeiten, in denen er zuletzt hauptsächlich auf Kreuzfahrten als Entertainer auftrat.

„Für mich ist Luke eines der größten Moderationstalente, die wir in Deutschland haben“, sagt Ronny Cabello, der als et-cetera-Chef in fast 30 Jahren Hunderte Künstler gesehen hat. Das scheinen auch die TV-Verantwortlichen so zu sehen. Von einem baldigen Fernseh-Engagement für Luke Dimon ist die Rede. Er selbst ist vertraglich noch zum Stillschweigen verdonnert.

Neu-Bochumer kann jetzt häufiger zu Hause schlafen

Sicher ist: Dreh- und Angelpunkt seiner künftigen Laufbahn wird Bochum sein. Vor vier Jahren wäre es fast schon so weit gewesen. Bei seiner et-cetera-Premiere holt der Zauberer für einen Kartentrick eine damals 24-jährige Studentin auf die Bühne. Was für den Künstler abendliche Routine ist, entwickelt sich zur einer festen Partnerschaft. Wann immer es geht, besucht Luke seine Freundin in Bochum. Bis 2018 Schluss ist.

Nun ist er zurück. „Und das für immer.“ Eine neue Liebe hat er noch nicht gefunden. „Das ist in unserem Beruf echt nicht einfach.“ Die Zuneigung zu Bochum immerhin wertet der (O-Ton) Ur-Bayer als Dauerbeziehung. „Das ist hier ein ganz anderer Menschenschlag als in München. Viel offener und herzlicher. Und weil ich häufig in Nordrhein-Westfalen Termine habe, muss ich nicht mehr ins Hotel, sondern kann zu Hause schlafen. Herrlich!“

Nach Bochum geht’s für den Magier in die Karibik

Noch bis zum 7. November moderiert Luke Dimon die et-cetera-Show (Ausnahme: 29. bis 31. Oktober, dann vertritt ihn Regisseur Sammy Tavalis). Anschließend geht’s wieder aufs Schiff, eine Karibik-Kreuzfahrt. Bochum bleibt. Im Herzen. Und auf dem Unterarm.