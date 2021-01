Zahl der Neugeborenen in Bochum steigt um fast fünf Prozent

In Bochum wurden 2020 wieder mehr Kinder geboren. 3330 Mädchen und Jungen erblickten das Licht der Welt - nach Schätzungen des Statistischen Landesamts Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW).

Bochum Die Zahl der neugeborenen Babys ist in Bochum 2020 um fast fünf Prozent gestiegen. Anders als im NRW-und Ruhrgebietsschnitt, hier sinkt der Wert.

In Bochum wurden 2020 wieder mehr Kinder geboren. 3330 Mädchen und Jungen erblickten das Licht der Welt - nach Schätzungen des Statistischen Landesamts Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW) steigt die Zahl um 4,7 Prozent. Im NRW-und Ruhrgebietsschnitt sinkt die Zahl der Neugeborenen.

2020 sind in Bochum rund 150 Babys mehr als im Vorjahr geboren. 2010 lag die Zahl noch bei 2668, stieg danach mit leichten Schwankungen an. In ganz NRW wurden vergangenes Jahr etwa 169.140 Kinder geboren (-0,7 Prozent). Im Ruhrgebiet wird die Geburtenzahl mit 47.830 voraussichtlich um 0,8 Prozent niedriger ausfallen als ein Jahr zuvor, schätzt IT NRW. Den höchsten Zuwachs prognostizieren die Statistiker für den Kreis Höxter (+8,2 Prozent) sowie für Mönchengladbach und den Kreis Coesfeld (beide +5,4 Prozent) – die höchsten Rückgänge soll es in Krefeld (−6,4 Prozent) und Köln (−5,5 Prozent) geben.

Neujahrsbaby der Augusta Kliniken in Bochum um 14.54 Uhr geboren

Wie die Statistiker mitteilen, stammen die genannten Daten aus einer

Schätzung, die vom Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen entwickelt

und durchgeführt wurde. Das Schätzverfahren basiert auf vorläufigen

Ergebnissen für 2020 sowie auf der Auswertung von Vorjahreswerten und

ermöglicht lediglich Aussagen zur Gesamtzahl der Geburten. Endgültige

Ergebnisse stehen voraussichtlich im Juni 2021 zur Verfügung.

Um 14.54 Uhr kam Rebecka Louisa Rohr bei uns auch auf natürlichem Weg auf die Welt. Sie ist das Neujahrsbaby in den Augusta Kliniken in Bochum. Foto: Augusta Kliniken / Bochum

Das erste Baby, das 2021 zur Welt kam, ist die kleine Deren. Sie wurde um 4.11 Uhr im St.-Elisabeth-Hospital geboren. Das Neujahrsbaby der Augusta-Kliniken ließ etwas länger auf sich warten. "Um 14.54 Uhr kam Rebecka Louisa Rohr bei uns auch auf natürlichem Weg auf die Welt", teilt Benedikt Gottschlich, leitender Arzt in der Geburtshilfe, mit. Ihre Maße: 3540 Gramm schwer, 50 Zentimeter lang und 33 Zentimeter Kopfumfang. Sie ist das erste Kind ihrer Eltern und kam drei Tage nach dem errechneten Termin.

