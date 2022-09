Kinderrechte Weltkindertag: Das ist am „Youth Open“ in Bochum geplant

Bochum. Am Weltkindertag „Youth Open“ treten am Samstag am Bergbau-Museum nicht nur 30 Jugendgruppen auf. Für Kinder gibt’s auch einen Hochseilpark.

Wenn über 30 Kinder- und Jugendgruppen tanzen, musizieren und zaubern, dann ist Weltkindertag. Oder besser: der 14. Bochumer „Youth Open“. Der Aktionstag war pandemiebedingt zweimal verschoben worden, wird er am Samstag, 17. September, von 12 bis 16.30 Uhr nachgeholt. Da sich auf dem Dr. Ruer-Platz eine große Baustelle befindet, findet das Fest auf der Wiese vor dem Bergbau-Museum an der Herner Straße statt.

Weltkindertag: Bochumer „Youth Open“ startet vor dem Bergbau-Museum

„Es werden verschiedene Tanzgruppen, Kinderlieder, Live-Musik, Karate und Zirkusvorführungen präsentiert“, teilt der Kinder- und Jugendrings Bochum mit. Vor Ort können Kinder und Jugendliche auch „ihre Geschicklichkeit beim Klettern auf dem Hochseilgarten der Sportjugend, beim Kinderzirkus der Falken, bei der Spritzwand der Jugendfeuerwehr und bei der Spielstraße testen“. Für Kinder bis 14 Jahren gibt es zudem eine Spieleralley verbunden mit einer Verlosung. Bei Mitmachaktionen zum Thema „Upcycling“ werden Kinder zudem aufgefordert, sich kreativ zu beteiligen.

„Mit den Veranstaltungen zum Weltkindertag sollen auch die Kinderrechte in den Blick gerückt werden“, so der Kinder- und Jugendring. Das „Youth Open“ wird außerdem vom Bergbau-Museum unterstützt, in dem am Samstag die „Zahl watte willst“-Regel gilt. „Für Kinder ab 6 Jahren gibt es besondere Führungen und Aktionen.“

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum