David Rauterberg (links) und Matthias Schneider geben beim „Rudelsingen“ im Bahnhof Langendreer in Bochum alles, damit der riesige Chor vor ihnen so richtig in Fahrt kommt (hier bei einem Auftritt im Februar).

Pop XXL-Karaoke: Warum „Rudelsingen“ in Bochum so beliebt ist

Bochum-Langendreer. Zur großen Mitsing-Party öffnet der Bahnhof Langendreer wieder seine Tür. Ein beliebter Bochumer Comedian spielt hier sein neues Soloprogramm.

Die einen singen nur unter der Dusche, die anderen am liebsten beim Autofahren: Doch mit ganz vielen Menschen gemeinsam loszuträllern, das hat schon seinen Reiz. Dies dürfte eines der Erfolgsrezepte des „Rudelsingens“ sein, das seit einigen Jahren regelmäßig die große Halle im Bahnhof Langendreer am Wallbaumweg 108 in Bochum füllt. Der nächste Termin steht schon fest: Am Mittwoch, 27. September, treffen sich um 19.30 Uhr wieder Menschen alter Altersklassen, um gemeinsam in lockerer Atmosphäre zu singen.

Beim „Rudelsingen“ in Bochum werden große Hits geschmettert

Unter der versierten Leitung von David Rauterberg (Moderation) und Matthias Schneider (Piano) kommen einige der größten Hits der Musikgeschichte zur Aufführung: von Abba über die Beatles bis Elvis und Adele. Die Texte werden über einen Beamer an die Wand projiziert – und dann steht dem XXL-Karaoke nichts mehr im Weg. Die Teilnehmer schmettern aus allen Rohren: laut, schief, aber textsicher.

Daneben hat der Kulturbahnhof in diesem Monat noch einiges mehr zu bieten: Der erfolgreiche Bochumer Comedian Sebastian 23 zeigt am Freitag, 22. September, um 20 Uhr sein neues Soloprogramm „Maskenball“. Darin wirft er einen satirischen und schrägen Blick hinter all die Masken, die Menschen im Alltag tragen: mal politisch, mal albern und immer weit vorn.

Band aus Recklinghausen ist „seit 25 Jahren auf dem Holzweg“

Seit „25 Jahren auf dem Holzweg“ sind die Musiker von „Wildes Holz“ – und das wird mit einer großen Jubiläumstour gefeiert: am Samstag, 30. September, um 20 Uhr im Bahnhof Langendreer. Die drei Freunde aus Recklinghausen begaben sich im Jahr 1998 auf eine musikalische Reise, die bis heute nicht zu Ende ist. Unter dem Motto „Freiheit für die Blockflöte“ sind sie mit ihrer ungewöhnlichen Besetzung aus Blockflöte, Gitarre und Kontrabass unterwegs, sie spielten auf den kleinsten Kellerbühnen und in großen Konzertsälen. Mit Rock, Jazz, Balladen und Kinderliedern schaffen sie einen ganz eigenen Sound. (sw)

Karten und Infos: bahnhof-langendreer.de

