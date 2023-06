„Wums-Workshop“: Kostenloser Graffiti-Workshop für Kinder

Der Verein Streetart Graffiti e.V. bietet ab Donnerstag, 29. Juni, einen kostenlosen Workshop für bis zu 60 Kinder an.

Bochum. Der Verein Streetart Graffiti bietet in Kooperation mit anderen Organisationen einen dreitägigen Workshop für Kinder an. Was ihn ausmacht.

Graffiti begegnet uns an vielen Straßen und Ecken in der Stadt. Viele Formen, viele Farben und oftmals trägt es zur Verschönerung der Stadt bei. Die Kunstform des Graffiti finde im Schulunterricht selten Platz, so Felix Kannengießer, Redakteur bei der Marketing-Abteilung der Stadt Bochum.

Ein Workshop für die Kinder Bochums

Mit dem Motto „Probieren geht über Studieren“ werden die Grundlagen des Graffitis von Profis gezeigt. Sowohl handwerklich als auch künstlerisch. Um die Kunstform den Kindern näher zu bringen, biete der Verein Streetart Graffiti in Kooperation mit der Sold Out Gallery und dem Bochum-Fonds einen kostenlosen Workshop an.

Der Workshop sei für Kinder ab zehn Jahren geeignet und alle Kosten würden übernommen werden. Darin inbegriffen sind die Kursgebühr und Materialien.

Der Beginn einer länger angedachten Projekt-Reihe

Am Donnerstag, 29. Juni, um 14 Uhr beginne der Workshop für bis zu 60 Kinder und deren Eltern. Geplant seien die Graffitiflächen im Westpark, bei schlechtem Wetter soll jedoch auf die Hall of Fame an der Ruhr-Universität Bochum ausgewichen werden.

Der erste Workshop findet am 29. Juni von 14 bis 17 Uhr statt. Zu der gleichen Uhrzeit sollen auch die Workshops an den beiden Folgetagen, 30. Juni und 1. Juli, stattfinden.

Das Atelier Tatort soll Wattenscheid vernetzen

Von der Künstlerin Kira Fröse ins Leben gerufen, soll das Atelier am 23. Juli um 14 Uhr am Wattenscheider Hellweg 205 eröffnet werden. Es soll eine Ateliergemeinschaft mit Keramikwerkstatt beherbergen. In Zukunft solle die Künstlergemeinschaft Wattenscheids mit Workshops, Lesungen und Ausstellungen vernetzt werden. Dazu solle mit Hilfe von externen Förderungen ein Keramikofen angeschafft werden.

Anmeldungen zu dem Workshop können unter tomthrasher@t-online.de durchgeführt werden.

